Gaziantep'te Meme Kanseri Hastasına Karın Dokusundan Göğüs Yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

Gaziantep'te Meme Kanseri Hastasına Karın Dokusundan Göğüs Yapıldı

Gaziantep\'te Meme Kanseri Hastasına Karın Dokusundan Göğüs Yapıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde meme kanseri nedeniyle sağ göğsünü kaybeden Ümran Teylan, karın bölgesinden alınan dokuyla göğüs yapıldı. Plastik Cerrah Opr. Dr. Serkan Tokgönül tarafından gerçekleştirilen operasyonla, hastanın kaybettiği göğsüne gerçeğe yakın bir şekilde kavuşması sağlandı. Teylan, operasyon sonrası mutluluğunu dile getirerek, kendi dokusundan yapılan göğse sahip olmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

28.05.2024 11:49
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Gaziantep'te meme kanseri nedeniyle sağ göğsünü kaybeden Ümran Teylan'a karın bölgesinden alınan dokuyla göğüs yapıldı.

Gaziantep Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 5 yıl önce yakalandığı meme kanserinde sağ göğsünü kaybeden, radyoterapi ve kemoterapinin ardından sağlığına kavuşan Teylan, kaybettiği sağ göğsü için Gaziantep Şehir Hastanesi Plastik Cerrahı Opr. Dr. Serkan Tokgönül'e başvurdu.

Teylan'a karın bölgesinden alınan dokularla göğüs yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tokgönül, alınan karın dokusunun onarılacak göğse nakil edildiğini ve bu operasyonda vücutta herhangi bir iz bırakılmadığını ifade etti.

Tokgönül, şunları kaydetti:

"Bu nakil işlemi ile hasta hem göğsüne kavuştu hem de karından alınan sarkık derinin çekilmesiyle vücut germe estetiği yapıldı. Bu yaptığımız ameliyat 'serbest' doku nakli diye geçer. Karın dokusundan alınan yağ ve cilt ayrı bir şekilde damarıyla hastanın izi olmaksızın aynı izden girilerek hastanın göğüs dokusunda var olan damarlara nakil işlemi ile yapılır. Bu operasyonla aslında aynı zamanda hastanın sarkık karın dokusu alındığı için karın germe estetik operasyonu da olmuş oldu. Bu operasyon bölgemizde nadir yapılan bir ameliyat türüdür. Hastanemizde de bu operasyon ilk oldu."

Teylan ise operasyondan dolayı mutluluk yaşadığını belirtti.

Kanser tedavisinin ardından göğüs yapılması için tedavi olmak istediğini anlatan Teylan, "Gaziantep Şehir Hastanesine geldim. Kendi karın dokumdan göğüs yapılabileceğini söyleyince çok mutlu oldum. Ameliyat çok başarılı geçti. Protez ve doku ameliyatı tercihi yapabilirdim. Doktorumuzun tavsiyesi ile doku naklini seçtik ve kendi karın dokumdan alınan doku ile gerçeğe yakın bir göğse kavuştum." ifadeleri kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gaziantep'te Meme Kanseri Hastasına Karın Dokusundan Göğüs Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te Meme Kanseri Hastasına Karın Dokusundan Göğüs Yapıldı - Son Dakika
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