Gazze Ablukası Protez İhtiyacını Geciktiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze Ablukası Protez İhtiyacını Geciktiriyor

Gazze Ablukası Protez İhtiyacını Geciktiriyor
06.05.2026 02:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'deki abluka ve saldırıları, binlerce Filistinlinin protez erişimini engelliyor.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka, 2 yıl boyunca süren saldırılarda uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinlinin normal hayata dönmesini geciktiriyor.

İsrail'in 2 yıl boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 bine yakın Filistinli sakat kaldı. Ekim 2025'te ateşkese varılmış olmasına rağmen, çeşitli bahanelerle devam eden saldırılar nedeniyle Filistinliler hala yaşamlarını yitiriyor ya da engelli kalıyor.

İsrail, Gazze'ye yönelik ablukayı da sürdürerek pek çok sektör için hayati önem taşıyan ham maddelerin girişine engel oluyor. Protez üretimi için gerekli olan alçı, plastik ve protez adaptörleri gibi maddelerin girişinin engellenmesi, üretimde önemli aksamalara ve gecikmelere sebep oluyor.

Saldırılarla birlikte uzuvlarını kaybeden ve yaşam kaliteleri büyük ölçüde düşen Filistinliler, yeniden normal hayata dönmek için uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Uzmanlar ise protez için gereken ham maddelerin yok denecek kadar az olduğu ve bunların tükenmesi durumunda üretimin de duracağı konusunda uyarıyor.

Savaşla birlikte ampute sayısı 3 kat arttı

Gazze Protez Merkezinde çalışan protez ve ortez uzmanı Faris Saliha, 2023'teki saldırılarla birlikte ampute vaka sayısının 3 kat arttığını, ancak bu artışı karşılayabilecek yeterli sayıda uzman olmadığını söyledi.

Saliha, uzun saatler çalışmalarına rağmen bu kişilerin ihtiyaçlarının sadece bir kısmını karşılayabildiklerini dile getirdi.

Ham madde sıkıntısı had safhada

Protez üretimi için olmazsa olmaz bazı maddelere ihtiyaç duyduklarını ancak İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle bunlara ulaşmakta sıkıntı çektiklerini aktaran Saliha, şunları kaydetti:

"Temel maddelerden biri alçı. Alçı biterse biz de işi durdurmak zorunda kalırız. İç piyasadan alçı bulmaya çalıştık ama fiyatı çok yüksek, üstelik yok denecek kadar da az. İsrail de alçı girişine izin vermiyor. Kızılhaç'la koordinasyon kurarak alçı getirmeye çalıştık ama İsrail kabul etmedi.

Aynı şekilde protez için gerekli olan plastik, polipropilen, protez adaptörleri ve diğer malzemeler de çok az bulunuyor.

Bu nedenle protezlerin ağırlığı arttı. Çünkü elimizde akıcı ve güvenli hareket sağlayan ve daha hafif olan hidrolik eklem mekanizmaları yok. Mevcut eklem mekanizmaları dışarıdan ithal edilen ve karbon fiberden üretilenlerden daha ağır oluyor."

Protezler, lüks değil temel bir ihtiyaç

Önceden ayda 3-4 hasta alırken şimdi bu sayının ayda 15'e çıktığını kaydeden Saliha, "Savaş devam ettiği için amputasyonlar da devam ediyor. Sınır kapıları açılmaz ve malzeme girişi olmazsa plastik, alçı ve adaptör sıkıntısı olacağından çalışmaları durdurmak zorunda kalacağız." dedi.

"Protez uzuv, bir lüks değil temel bir ihtiyaç. Hasta, protez kullanarak günlük ihtiyaçlarını gideriyor, işini yapıyor, evine yiyecek getiriyor." diyen Saliha protezlerin ampute vakalarında ne denli önemli olduğuna işaret etti.

Abluka nedeniyle protez bacağa geç kavuştu

İsrail'in 5 Ekim 2024'te düzenlediği saldırıyla sağ bacağını kaybeden Yusuf Saadat da kısıtlı imkanlar nedeniyle protez bacağa çok geç ulaştığını belirtti.

Hastaneden çıktıktan sonra protez merkezinin yolunu tuttuğunu söyleyen Saadat, merkezin, abluka nedeniyle ilk başlarda sadece fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermekle yetindiğini aktardı.

Merkezde fizik tedavi gördüğünü, koltuk değneği ve tekerlekli sandalye gibi yürümeye yardımcı olan aletlerin eğitimini aldığını anlatan Saadat, "Rehabilitasyon süreci yaklaşık 1 ay sürdü. Ne zaman ki protez uzuv yapmaya yarayan malzemeler geldi bacağım da o zaman takıldı. Zor bir dönemdi. Protez öncesi rehabilite sürecini tamamlamış olmama rağmen imkansızlıklar yüzünden protez geç takıldı." dedi.

Protezi çok ağır olsa da fiziksel engelini büyük oranda giderdi

Saadat, protez bacağın, dışarıda üretilenlere göre daha ağır ve hareket kabiliyeti sınırlı olmasına rağmen hayatını çok kolaylaştırdığını söyledi.

Bacağındaki protezin, 3,5-4 kilo ağırlığında ve mekanik hareketi zayıf bir protez olduğunu aktaran Saadat, "Özel ihtiyaç sahibi olmaktan yüzde 60-70 oranında kurtuldum diyebilirim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gazze Ablukası Protez İhtiyacını Geciktiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:00:59. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze Ablukası Protez İhtiyacını Geciktiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.