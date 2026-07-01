Gazze'de Diyaliz Tedavisinde Kriz

Gazze Şeridi'nde diyaliz cihazlarının çalışması için hayati önem taşıyan sodyum bikarbonatın tükenme noktasına gelmesi nedeniyle onlarca cihaz hizmet dışı kaldı. Doktorlar, yüzlerce böbrek yetmezliği hastasının tedavisinin aksadığını ve önlenebilir ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik abluka ve saldırıları nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelirken, diyaliz cihazlarının çalışması için gerekli tıbbi malzemelerin tükenmesi yüzlerce böbrek yetmezliği hastasının yaşamını tehlikeye attı. Bölgede diyaliz cihazlarının çalışması için hayati önem taşıyan sodyum bikarbonatın tükenme noktasına gelmesi nedeniyle onlarca cihaz hizmet dışı kaldı. Doktorlar, yüzlerce böbrek yetmezliği hastasının tedavisinin aksadığını ve önlenebilir ölümlerin artabileceği uyarısında bulundu.

"En acil sorun, diyaliz cihazlarının çalıştırılması için gerekli sodyum bikarbonattaki ciddi eksiklik"

Şifa Tıp Hastanesi Nefroloji ve Böbrek Nakli Bölüm Başkanı Dr. Gazi al-Yazji, hastanenin diyaliz ünitesinde şu anda kronik böbrek yetmezliği bulunan 240 hastaya tedavi verildiğini ve bu hastaların daha önce haftada üç kez, her biri dört saat süren diyaliz seansları aldığını söyledi. Al-Yazji, bölümün birçok zorlukla karşı karşıya olduğunu, ancak en acil sorunun diyaliz cihazlarının çalıştırılması için gerekli sodyum bikarbonattaki ciddi eksiklik olduğunu belirtti. Bu eksikliğin 25 diyaliz cihazının hizmet dışı kalmasına yol açtığını söyleyen Dr. Gazi al-Yazji, yalnızca 26 cihazın sınırlı kapasiteyle çalışabildiğini ifade etti. Bunun sonucunda sağlık personeli, diyaliz seanslarını dört saatten üç saate düşürmek ve haftalık seans sayısını hasta başına üçten ikiye indirmek zorunda kaldı. Gazzeli doktor, diyaliz seanslarının azaltılması, hastalarda potasyum seviyesinin yükselmesine, sıvı tutulmasına, elektrolit ve vücudun asit-baz dengesinin bozulmasına neden olduğunu aktardı. Gazi al-Yazji, bu komplikasyonların hastaların sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleşmesi ve ölüm riskinin önemli ölçüde artması anlamına geldiğini vurguladı.

Müdahale edebilecek tüm taraflara acilen sodyum bikarbonat temin edilmesi çağrısında bulunan al-Yazji, bu malzemenin yeniden sağlanmasının tüm diyaliz cihazlarının tekrar çalıştırılması ve hastaların uluslararası kabul görmüş tıbbi protokollere uygun şekilde tedavi edilebilmesi için hayati önem taşıdığını belirtti.

"Böbrek yetmezliği hastaları, hayatta kalabilmek için düzenli diyaliz tedavisine bağımlı"

Yaklaşık dört yıldır diyaliz tedavisi gören Wael Skik, diyaliz cihazlarının çalışması için gerekli hayati bir madde olan sodyum bikarbonat eksikliği nedeniyle hastaların son derece zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Diyaliz seanslarının hem süresinin hem de sıklığının azaltılmasının hastaların yaşadığı sıkıntıyı artırdığını ve hayatlarını daha büyük risk altına soktuğunu belirten Wael Skik, böbrek yetmezliği hastalarının hayatta kalabilmek için düzenli diyaliz tedavisine bağımlı olduğunu söyledi. Wael Skik, Sağlık Bakanlığı'na, Dünya Sağlık Örgütü'ne ve uluslararası insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunarak, böbrek yetmezliği hastalarının yaşamlarını sürdürebilmeleri için sodyum bikarbonatın Gazze'ye girişinin acilen sağlanmasını istedi. - GAZZE