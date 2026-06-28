Gazze'de Hastaların Seyahati İptal - Son Dakika
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Gazze'de Hastaların Seyahati İptal

28.06.2026 10:40
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Hastaların güvenlik onayı alınamadığı için tedaviye erişimi engelleniyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bölgeden çıkışı planlanan hastaların seyahatinin, İsrail makamlarından gerekli güvenlik onaylarının alınamaması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hastaların seyahatlerinin gecikmesine ve tedaviye erişememelerine gerekçe olarak, seyahat izni verilen kişi sayısının sınırlı tutulması ve güvenlik onayı süreçlerinin aylarca sürmesi gösterildi.

Açıklamada, son haftalarda acil ve hayati müdahale gerektiren yaklaşık 70 vakanın seyahat için başvuruda bulunduğu ancak bu hastalardan yalnızca 5 kişiye güvenlik onayı alınabildiği belirtildi.

Uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına çağrıda bulunulan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Seyahat izni verilen hasta sayısının artırılması, bekleme sürelerinin kısaltılması ve hayat kurtarıcı vaka işlemlerinin hızlandırılması için acil müdahalede bulunulması gerektiğini yineliyoruz."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, tedavi için yurt dışına sevk kararı bulunan 17 binden fazla Filistinli hastanın İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nden çıkış yapamadığını ve gecikmelerin hasta ölümlerini artırdığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Sağlık, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gazze'de Hastaların Seyahati İptal - Son Dakika

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