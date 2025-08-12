Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
Gazze'de Sağlık Krizi Derinleşiyor

12.08.2025 16:15
İsrail'in saldırıları sağlık sistemini çökertti, binlerce hasta tedavi edilmeden hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımı ve insani yardımların bölgeye ulaşmasını engellemesi, sağlık sektörünün hayat kurtarma kapasitesini tamamen felce uğratıyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana sağlık sektörü de bölgedeki kasıtlı hedeflerden biri haline geldi; sağlık merkezleri bombalandı, kuşatma altına alındı, çalışmaları kısıtlandı, ilaç ve tıbbi malzemelerin girişi engellendi, sağlık personeli hedef alındı.

Kısıtlı imkanlarla ayakta kalmaya çalışan az sayıdaki hastane de bölgedeki ağır koşulların en yakın tanıkları arasında yer alıyor.

Yatakların yaralılarla dolu olduğu bu hastanelerde dar koridorlarda onlarca hasta yerde yatıyor.

Kısıtlı sayıdaki sağlık personeli de yeterli ekipman ve hayati öneme sahip ilaçlar olmaksızın bitkin ve aç şekilde saatlerce aralıksız çalışıyor.

Yoğun bakım üniteleri ise yakıt girişinin neredeyse olmadığı Gazze'de jeneratörlerle hizmet verebiliyor.

Ambulanslar, bombardıman devam ederken yaralılara müdahale edebilmek için yıkılmış evlerin, binaların arasından geçiyor. Ancak sedyeler, çoğunlukla zamanında müdahale edilemeyen cansız bedenlerle dönüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de sağlık sektörünün durumunu gözler önüne seren verileri açıkladı.

Yaşam hakkına karşı işlenen bir suç

Burş, yaşananların insani bir krizin ötesinde olduğunu, bunun yüz binlerce kişinin hayatını tehdit eden kıtlık ve hastalıklar ile sağlık sisteminin neredeyse tamamen çöktüğü bir ortamda yaşam hakkına karşı tam anlamıyla bir suç olduğunu vurguladı.

Bu verilere göre, İsrail saldırılarında şu ana kadar 157'si doktor 590 sağlık personeli hayatını kaybetti, 183 ambulans hedef alındı.

Gazze'de 38 hastaneden 15'i çalışırken bunlardan sadece 4'ü merkez hastanesi. Hastanelerin doluluk oranları ise yüzde 200'e ulaştı.

Bölgedeki 157 birinci basamak sağlık kuruluşundan 67'si, 110 ameliyathaneden ise sadece 40'ı çalışır durumda.

İsrail'in dayattığı kıtlık

Söz konusu verilere göre 2025 yıl başından bu yana 28 bin yetersiz beslenme vakası kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında 27 Mayıs'tan bu yana yardım bekledikleri sırada 1800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in dayattığı kıtlığın yol açtığı yetersiz beslenme nedeniyle 103'ü çocuk 227 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'de 500 bebek yetersiz beslenme nedeniyle hastanelerde tedavi edilirken hamilelerde açlıktan kaynaklanan düşük sayısı ise 3 bin 120'ye ulaştı.

İlaç eksikliğinin yol açtığı ölümler

Hastanelerde ilaca kısıtlı şekilde ulaşıldığına işaret edilen verilerde, 300 bin kronik hastanın ilaç sıkıntısı nedeniyle tehdit altında olduğu, bunlardan 6 bin 758'inin ise ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böbrek hastalarının ise yüzde 41'i tedavi yetersizliğinden, yüzde 52'si kronik hastalıkları için gerekli ilaç yetersizliğinden can verdi. Aynı nedenlerle 1000 kalp hastası da hayatını kaybetti.

Kalp hastası 16 bin kişi ise Gazze Şeridi dışında tedavi için bekliyor. Hastalardan 633'ü Gazze dışında tedavi için onay beklerken yaşamını yitirdi.

Bölgede 71 bin 338 hepatit ile yaklaşık 167 bin kronik ishal vakasının görüldüğüne dikkat çekildi. Bu yılın başından bu yana 1116 menenjit vakasına rastlandı.

Ayrıca nadir görülen Guillain-Barre sendromuna bağlı 64 vaka tespit edildi; bunlardan 3'ü ölümle sonuçlandı.

Ölümler, yaralanmalar ve sakatlıklar

Verilere göre, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden 61 bin 599 kişiden en az 18 bin 430'unu çocuk, 9 bin 300'ünü kadınlar oluşturuyor. Kadınlardan 8 bin 505'i de anne.

İsrail saldırılarında 2 bin 613 aile tamamen yok edildi, 5 bin 943'ten fazla aile de birden fazla ferdini kaybetti.

Gazze'deki 154 bini aşan yaralılardan 18 bininin acil rehabilitasyona ihtiyaç duyuyor. Saldırılar sonucu ayrıca 718'i çocuk olmak üzere 4 bin 800 kişi de bir uzvunu kaybetti.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
