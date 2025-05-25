Gazze\'deki Sağlık Durumu Kritik

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık ihtiyaçlarının endişe verici boyutta olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) 78'inci toplantısı için Cenevre'de bulunan Filistin Sağlık Bakanı Abu Ramadan ile görüştüğünü belirtti. Ghebreyesus açıklamasında, "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki kritik sağlık durumu ve özellikle Gazze'deki endişe verici sağlık ihtiyaçları hakkında Sağlık Bakanı Ramadan ile görüştük" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, görüşmede, DSÖ reformlarını ve sürdürülebilir finansman çalışmalarını ele aldıklarını da belirterek, DSÖ ekiplerinin sahada kalmaya devam edeceğini aktardı.