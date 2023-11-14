Gazze\'deki Şifa Hastanesi\'nde yaşananlar

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze'deki Şifa hastanesinde görev yapan cerrahla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cerrah, önce hastaların tahliye edilmesini talep ettiklerini, hastaları terk etmeyeceklerini söyledi.

MSF'nin sosyal medya hesabından dün paylaşılan telefon görüşmesinde, Şifa hastanesinde görev yapan, kimliği açıklanmayan bir cerrahın sözlerine yer verildi. Hastanede yaşananlara ilişkin bilgi paylaşan cerrah, "Sağlık ekibi ancak hastalar önce tahliye edilirse hastaneden ayrılmayı kabul etti. Hastalarımızı terk etmek istemiyoruz. Yatan 600 hasta, 37 bebek, yoğun bakım ünitesine ihtiyacı olan bir hasta var, onları bırakamayız. Güvenli bir koridor olduğuna dair bir garantiye ihtiyacımız var çünkü Şifa'dan ayrılmaya çalışan bazı insanlar gördük, onları öldürdüler, bombaladılar, keskin nişancı onları öldürdü" dedi.

"SU, YİYECEK VE ELEKTRİK YOK"

Hastanede su, yiyecek ve elektriğin olmadığını vurgulayan cerrah, "Elektriğimiz yok. Hastanede su yok. Yiyecek yok. Solunum cihazları çalışmazsa insanlar birkaç saat içinde ölecek. Hastanenin giriş kapısının önünde çok sayıda ceset var, yaralı hastalar da var, onları içeri alamıyoruz. Ambulansı hastaları getirmesi için gönderdiğimizde, birkaç metre ötede ambulansa saldırdılar. Hastanenin etrafında yaralılar var, tıbbi bakım arıyorlar, onları içeri alamıyoruz. Ayrıca hastalara saldıran bir keskin nişancı var. Sıkılan kurşunlarla yaralananlar var, üçünü ameliyat ettik. Durum çok kötü, insanlık dışı. Burası kapalı bir bölge, kimsenin bizden haberi yok. İnternet bağlantımız yok, şimdi beni aramayı başardınız, belki bana tekrar ulaşana kadar 10 kez deneyeceksiniz" ifadelerini kullandı.