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Gazze Şeridi'nde Hepatit A Vakaları Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Gazze Şeridi'nde Hepatit A Vakaları Artıyor

İsrail'in 6 aydır saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde Filistinli aileler, bombardımanın yanı sıra hijyen, gıda ve tedavi imkanlarının eksikliği nedeniyle çocuklarının hepatit hastalığına yakalanmasından endişe ediyor. Sığınma merkezlerindeki kalabalık ve hijyen eksikliği, su ve yiyeceklerin kirli olması hastalığın yayılmasına neden oluyor. Gazze'deki hastaneler ise yetersiz kalarak gerekli tedaviyi sunamıyor.

02.04.2024 15:09  Güncelleme: 15:25
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İsrail'in 6 aydır saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde Filistinli aileler, aralıksız süren bombardımanın yanı sıra, gıda, hijyen ve tedavi imkanlarının bulunmaması nedeniyle hepatit hastalığına yakalanan çocukları için endişeleniyor.

Gazze Şeridi'nde kişisel hijyen ve su eksikliği ile İsrail ordusunun yaşam için gerekli tüm ihtiyaçlara uyguladığı kısıtlamalar ve sığınma merkezlerdeki aşırı kalabalık nedeniyle hepatit vakaları özellikle çocuklar arasında yayılıyor.

Filistinli baba Ahmed ed-Daramlı da hepatit A'ya yakalanan ve savaş şartlarında gerekli tedavi ve bakımı sağlayamadığı 11 yaşındaki oğlu Kerem için büyük endişe duyuyor.

Daramlı, sağlık alanında yaşanan yetersizliğe rağmen oğlunun iyileşmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan ancak saldırılar nedeniyle ailesiyle bölgedeki bir barınma merkezine sığınmak zorunda kalan Filistinli baba, Kemal Advan Hastanesinde tedavi gören oğluna refakat ediyor.

Hijyen imkanı yok

AA muhabirine konuşan Daramlı, "Sığınma merkezlerinde hijyen imkanı bulunmaması, yiyecek ve içeceklerin temiz olmaması nedeniyle Kerem hepatit A'ya yakalandı." dedi.

Sığınma merkezlerindeki çoğu kişinin de aynı hastalığa yakalandığını ifade eden Daramlı, saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki tedavi imkanlarının da yetersiz olduğunu vurguladı.

Kerem'in hemen yan tarafında yatan Yusra Ahmed isimli kız da aynı hastalığa yakalanan çocuklardan.

Gazze'de "insanlık dışı" koşullar altında ailesini korumaya çalışan Yusra'nın annesi Vefa, ağlamaklı halde kızına bakıyor.

Yusra'nın da sığınma merkezinde bu hastalığa yakalandığını söyleyen Filistinli anne, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İlaç yok, sağlık durumunda iyileşme yok." dedi.

Sığınma merkezlerinde yayılıyor

Kemal Advan Hastanesinde çocuk hastalıkları uzmanı, doktor İman Ebu Celhum, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle çok sayıda kişinin sağlık sorunu, yetersiz beslenme ve karaciğer rahatsızlığından muzdarip olduğunu söyledi.

Hepatitin yayılmasının, kişisel hijyen eksikliği, su ve yiyeceklerin kirli olması ve temel ihtiyaçlardan yoksun barınma merkezlerinin aşırı kalabalık olmasından kaynaklandığını belirten Ebu Celhum, her yaş aralığından günlük en az 10 hasta geldiğini ifade etti.

Bombardıman altında yetersiz kalan hastanelerin, gerekli tedaviyi sunamadığını kaydeden Filistinli doktor, hastalığın çok fazla yayılmasından ve çocukların sağlığını tehlikeye atmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

8 binden fazla vaka

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki insanlık dışı duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 700 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla "Hepatit A" vakasının tespit edildiği bilgisi verilmişti.

Gazze'de İsrail'in 159 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 53 sağlık merkezi ile 32 hastaneyi hizmet dışı bıraktığı, 126 ambulansı da kullanılamaz hale getirdiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gazze Şeridi'nde Hepatit A Vakaları Artıyor - Son Dakika

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