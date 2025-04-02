Gebe Okulu: Doğum Korkusunu Yenmenin Adresi - Son Dakika
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Sağlık

Gebe Okulu: Doğum Korkusunu Yenmenin Adresi

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Düzce'deki Gebe Okulu, anne adaylarına doğum sürecinde cesaret ve bilgi sağlıyor.

02.04.2025 11:52
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Anne adaylarının güvendiği adres: Gebe Okulu

Doğum korkusunu bu okulda yendiler

"Normal doğumdan çok korkuyordum fakat burada bana büyük bir cesaret verdiler"

DÜZCE - Anne adaylarının gebelik sürecini bilinçli bir şekilde takip etmelerini sağlamak ve doğum sürecini daha rahat planlamalarına yardımcı olmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Gebe Okulu projesi, Düzce'de büyük ilgi görüyor.

Ülke genelinde birçok şehirde uygulanan Gebe Okulu, Düzce'de de anne adaylarının uğrak noktası haline geldi. Gebelik öncesi, doğuma hazırlık, doğum, doğum sonrası ve emzirme konularında detaylı eğitimlerin verildiği merkez, anne adaylarına hem teorik hem de pratik destek sağlıyor.

Düzce'de Gebe Okulu sayesinde sağlıklı bir doğum süreci geçirdiğini belirten 37 yaşındaki Öznur Alioğlu, ilk çocuğunu dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Alioğlu, "37 yaşında ilk doğumumu gerçekleştirdim. Oğlum Asım Erdem. Gebe Okulu ile bir tanıdığım sayesinde tanıştım. Hamileliğimin 36. haftasında geldim buraya. Bu, devletin yürüttüğü çok güzel bir proje. Bunu geldiğimde daha iyi anladım. Gebelik Okulu sadece gebelik zamanı değil, öncesi ve sonrası olmak üzere aslında bir kadının hayatının yüzde 50'sini kapsayan bir dönemi oluşturuyor. Sadece teorik olarak değil insanları güzel geliştiriyorlar. Ben çok faydasını gördüm. Annelikten önce de alınması gereken bir eğitim. Bu okulun reklamı çok az yapılıyor bence. Aslında daha iyi duyurulabilse aileler burayı tercih edebilir. Gebelikten önce anne adayları hatta babalar bile buraya katılabilir" dedi.

"Normal doğumdan çok korkuyordum"

Normal doğumdan korktuğu için Gebe Okulu'na katıldığını ve burada aldığı eğitim sayesinde sağlıklı bir doğum gerçekleştirdiğini söyleyen 23 yaşındaki Nefise Acar ise "20 haftalık hamileyken Sağlık Ocağı'ndan aldığım bilgiyle Gebe Okulu'na katıldım. Burada gebelik süreciyle ilgili geniş kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Normal doğumdan çok korkuyordum, fakat burada bana büyük bir cesaret verdiler. Doğum sonrasında da destek oldular. Nefes egzersizlerinden doğum sürecinin devamına kadar birçok konuda eğitim aldım. Emzirmenin doğru yapılıp yapılmadığını bile burada öğrendim. Bebeğim şu an 18 aylık ve hala emziriyorum. İlk zamanlarda yanımda olmasalardı bunu bu kadar sağlıklı sürdüremezdim. Gebe Okulu'nun çok faydasını gördüm ve tüm anne adaylarına burayı tercih etmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Eğitim, Sağlık, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gebe Okulu: Doğum Korkusunu Yenmenin Adresi - Son Dakika

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