Gebelikte Su Tüketiminin Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Gebelikte Su Tüketiminin Önemi

Gebelikte Su Tüketiminin Önemi

Prof. Dr. Müge Harma, gebelikte dengeli su tüketiminin anne ve bebek sağlığı için kritik olduğunu vurguladı.

19.04.2025 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müge Harma, gebelikte az ya da fazla su tüketiminin bazı problemleri ortaya çıkarabileceğini belirterek, bu dönemde dengeli su tüketiminin önemine dikkati çekti.

Harma, AA muhabirine, gebelikte su tüketiminin, anne ve bebek sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Hava sıcaklığı, gebenin kilosu gibi sebeplerle su tüketiminin değişkenlik gösterebileceğine dikkati çeken Harma, "Gebeliğin ikinci ve üçüncü döneminde normal tüketimden daha fazla su tüketimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu, bebeğin gelişimi için son derece önemlidir çünkü anneden bebeğe geçen besin maddeleri, bu sıvı miktarıyla çok alakalıdır." diye konuştu.

Harma, gebenin tüketeceği miktar değişkenlik gösterse de günlük ortalama 2,5-3 litre su içilmesi gerektiğini kaydetti.

Çay, meyve suyu ve ayran gibi "renkli içecekler" denilen grubun suyun karşılığı olamayacağına dikkati çeken Harma, "Vücut, sıvı ihtiyacının bir kısmının buradan karşılayabilir ama net sıvı ihtiyacı dediğimiz zaman almamız gereken günlük 8-12 bardak sudur." dedi.

"Ter yoluyla atılan sıvının fazla miktarda yerine konulması gerekir"

Su tüketiminde dengenin korunmasının önemli olduğunu vurgulayan Harma, şöyle devam etti:

"Az su tüketimi, bebekte gelişim geriliği yapabileceği gibi anne adayında böbreklerin daha az çalışması, idrar yolu enfeksiyonları gibi bazı problemleri ortaya çıkarabilmektedir. Ayrıca gebelerde kalp debisi (kalbin bir dakikada pompaladığı kan miktarı) normale göre artar. Bu artan debinin, sıvı tarafından karşılanması gerekir. Bunu günlük alacağımız su miktarı düzene sokar. Fazla su tüketimi ise vücutta ödem oluşturabilir. Yüksek tansiyon ve böbreğin aşırı çalışması gibi problemler ortaya çıkabilir."

Harma, gebelikte çay, kahve ve bitkisel çay grubunda da tüketimi günlük bir fincanla sınırlı tutmayı tavsiye etti.

Gebelerin idrar renklerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini anlatan Harma, idrar rengindeki koyuluğun su ihtiyacının yeteri kadar karşılanmadığını gösterdiğini söyledi.

Harma, gebelerde terlemenin arttığına işaret ederek, "Ter yoluyla atılan sıvının, fazla miktarda yerine konulması gerekir. Yaz aylarında ince kıyafetler giyinmek, güneşten korunmak önemli. Buna göre sıvı tüketimini günlük 8 ise 12'ye, 12 ise 14 bardağa çıkarmakta fayda vardır." ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Bülent Ecevit, zonguldak, Sağlık, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gebelikte Su Tüketiminin Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:07 Hakem verdi, VAR devreye girdi İşte Galatasaray’ın iptal olan penaltısı Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:01:08. #7.13#
SON DAKİKA: Gebelikte Su Tüketiminin Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement