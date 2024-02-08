Sağlık

Geleneksel lezzet hastalıklardan koruyor

SİİRT - Kış mevsiminin şifa kaynağı olan geleneksel lezzetlerden kurut alıcısını bekliyor. Uzun süre muhafaza etmek amacıyla yoğurdu kurutma yöntemi ile üretilen kurut, emziren annelerin sütünü artıyor ve doğal antibiyotik olarak hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor.

Kendine özgü tadıyla zamanın en çok tüketilen ürünlerin başında geldiğini ve son zamanlarda ürüne olan ilginin azaldığını belirten Siirt esnafından Hasan Akgül; kurutun tansiyon, şeker, kalp gibi hastalıklara iyi geldiğini söyledi. Kurutun özellikle soğuk geçen kış günlerinde sofralardan eksik olmadığını belirten Akgül; "Yüksek iklimli yaylalarda tereyağı yayıktan yapıldığı zaman yayığın altında kalan ayran ilk önce süzülüyor, odun ateşinde süzüldükten sonra kaynatılıyor. Kaynatıldıktan sonra şu kıvama alıyor. Bu da bir çeşit kuruttur. Bunun içinde katkı maddesi olarak bir tek kaya tuzu var. Kaya tuzuyla şu şekli alıyor. Ondan sonra güneşte kurutuluyor. Güneşte kurutulduğu zaman bakterilerle birlikte kurutuluyor. Laktik bakteri denilen bir bakteri türü bu ürüne ilave edildiği zaman daha da zenginleşiyor. Bu kurutun tıbben açıklanmış faydaları var. Özellikle anne üstüne faydalıdır. Doğal antibiyotik diyebiliriz. Korona döneminde biz bunu çok tükettik. Bağışık sistemini gerçekten de kuvvetlendiriyor. Hastalıklarla savaşıyor. Bir nevi ilaçtır, yani doğal bir ilaçtır. Fiyatları şuanda kilogramı 150 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Toptan 150 liraya veriyoruz. Perakende ise kilo işi 200 liraya veriyoruz" dedi.

Kurutu çok sevdiklerini ve kışın sürekli tükettiğini belirten müşteri Hüseyin Yıldız ise; "Kurutu çok seviyoruz, herkese tavsiye ediyoruz" diye konuştu.