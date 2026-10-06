Gelibolu'da Emzirme Haftası'nda ekipler anne sütü ve emzirme broşürü dağıttı - Son Dakika
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Gelibolu'da Emzirme Haftası'nda ekipler anne sütü ve emzirme broşürü dağıttı

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, stantlar ve aile sağlığı merkezlerinde broşür dağıtıp doğru emzirme yöntemlerini anlattı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün ve emzirmenin önemine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerince düzenlenen etkinliklerde, vatandaşlara anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimindeki önemi anlatıldı.

Çeşitli noktalarda stantlar kuran ekipler, aile sağlığı merkezlerinde de farkındalık çalışmaları yaptı. Vatandaşlara anne sütü ve doğru emzirme yöntemleri hakkında bilgi verilerek bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinliklerde, emzirmenin hem anne hem de bebek sağlığı açısından önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA
Anne SütüÇanakkaleGeliboluSağlıkYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Gelibolu'da Emzirme Haftası'nda ekipler anne sütü ve emzirme broşürü dağıttı - Son Dakika
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