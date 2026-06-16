Genç Sağlık Sendikası\'ndan Ek Kontenjan Çağrısı

Genç Sağlık Sendikası, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanıyla sağlık çalışanlarına yönelik ek atama yapılması için Sağlık Bakanlığı önünde bir araya gelerek, ek kontenjan çağrısında bulundu.

Genç Sağlık Sendikası üyeleri, 2024 KPSS puanıyla sağlık çalışanlarına ek atama yapılması için Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Sağlık alanında atamalar yapılmadığı için sağlık çalışanlarının iş yükünün arttığını ifade eden Genç Sağlık Sendikası Sözcüsü Aras Ali Altıntaş, "2024 KPSS'ye giren sağlık emekçileri, aylarca, yıllarca emek verdi. Kimisi ailesinden uzak kaldı, kimisi bir işte çalışırken bir yandan da gece gündüz ders çalıştı, kimisi hayattan, sosyal yaşamından vazgeçti. Çünkü hepsinin ortak bir hayali vardı; bu ülkeye sağlık hizmeti sunabilmek. Hastanelerde personel eksikliği büyüyor, sağlık çalışanlarının iş yükü her geçen gün artıyor ama buna rağmen yüzbinlerce atanmayı bekleyen sağlıkçı görmezden geliniyor. Biz bugün burada bir gerçeği göstermek istiyoruz. Burada gördüğünüz gençlerin boynunda kartonlar var. O kartonlarda bölümleri, KPSS puanları ve tek bir ifade yazıyor, atanamadı" açıklamasında bulundu.

"2024 KPSS sağlık atamaları için ek kontenjan açıklanmalıdır"

Sağlık çalışanlarına yönelik ek atamalar için yetkililere çağrıda bulunan Altıntaş, "Biz kimseyi suçlamak için değil, görülmeyeni göstermek için buradayız. Bugün burada sessiz duran her sağlıkçı aslında şunu haykırıyor; biz hazırız, bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz ama sesimizi duyan yok Buradan Sağlık Bakanlığı'na çağrımız nettir. 2024 KPSS sağlık atamaları için ek kontenjan açıklanmalıdır. Atama bekleyen sağlıkçılar daha fazla belirsizliğe mahkum edilmemelidir. Sağlık sistemi personel eksikliğiyle mücadele ederken, hazır bekleyen binlerce sağlıkçı görmezden gelinmemelidir. Bizler emeğin değersizleştirilmesine alışmayacağız. Gençlerin umutlarının tüketilmesine sessiz kalmayacağız" diye konuştu. - ANKARA