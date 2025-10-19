Gencay'ın Zaferi İçin Balonlar Uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Gencay'ın Zaferi İçin Balonlar Uçtu

Gencay\'ın Zaferi İçin Balonlar Uçtu
19.10.2025 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de lösemiyi yenen Gencay Demir için stadyumda balonlar gökyüzüne bırakıldı.

ÇANAKKALE'de, 6 yaşında yakalandığı lösemi hastalığını 5 yıl sonra yenen Gencay Demir (11) için stadyumda amatör küme maçı öncesi yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

Çanakkale'de yaşayan Gencay Demir için 6 yaşındayken Lösemi teşhisi konuldu. Aradan geçen 5 yılın ardından minik Gencay, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Bugün ise Çanakkale Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çanakkalespor-Kepezspor maçı öncesi 18 Mart Atatürk Stadyumu'nda yüzlerce balon Gencay için gökyüzüne bırakıldı.

'HER GÜN ACILAR ÇEKTİM'

Gencay Demir, etkinliğin ardından açıklamalarda bulunarak çok mutlu olduğunu söyledi. Demir, "Çok zor bir hastalığı atlattım. Her gün acılar çektim, ağladım. Zar zor dayandım ama hastalığı yendim. İnşallah benim gibi hasta olan çocuklarda hastalığı yener. Herkes mutlu olsun istiyorum. Bu etkinliği çok istiyordum. Beni kırmayıp bu etkinliği gerçekleştirdiler. Çok mutluyum" dedi.

'6 YAŞINDA BAŞLADI, 5 YILDIR MÜCADELE VERİYORDUK'

Anne Zehra Demir, çocuğunun kanseri yendiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Çok heyecanlıyız. Kanseri biz yendik. Bu etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Hastalık süreci zor geçti. Ama biz atlattık. 6 yaşında başladı, 5 yıldır mücadele veriyorduk" dedi.

'BİR TÜP KANLA BİR ÇOCUĞUN HAYATI KURTULUR'

Hastalığın çok zorlu olduğunu söyleyen baba Fahrettin Demir ise şöyle konuştu:

"Allah hiçbir anneyi, babayı evladıyla sınamasın. İnsanlardan tek istediğim, bir tüp kanı bir çocuktan esirgemesinler. Bir tüp kanla bir çocuğun hayatı kurtulur. Belki ilerideki bir cumhurbaşkanını kurtarmış olacaklar."

Kaynak: DHA

Çanakkale, Etkinlik, Lösemi, Lösemi, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gencay'ın Zaferi İçin Balonlar Uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Abdullah Öcalan’a neden “kurucu önder“ dedi Bahçeli ilk kez açıklık getirdi Abdullah Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
09:41
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 12:06:19. #7.12#
SON DAKİKA: Gencay'ın Zaferi İçin Balonlar Uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.