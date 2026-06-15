Gerze\'de Sağlık Bilgilendirme Etkinliği

Sinop'un Gerze ilçesinde sağlık ekipleri, su ve besinlerle bulaşan hastalıklar ile bağımlılıkla mücadele konularında vatandaşları bilgilendirerek broşür dağıttı.

Sinop'un Gerze ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. Gerze İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen etkinlikte, su ve besinlerle bulaşan hastalıklardan korunma yöntemleri ile bağımlılıkla mücadelenin önemi anlatıldı. Sahaya inen sağlık ekipleri, vatandaşları yüz yüze bilgilendirerek hazırlanan eğitici broşürleri dağıttı. Yetkililer, özellikle yaz aylarında su ve besin hijyenine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerken, bağımlılıkla mücadele konusunda da toplumsal farkındalığın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme ve broşür dağıtım faaliyetlerinin, halk sağlığını koruma çalışmaları kapsamında ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceği öğrenildi. - SİNOP