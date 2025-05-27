Gırtlak Kanseri Tedavisi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Sağlık

Gırtlak Kanseri Tedavisi Başarıyla Tamamlandı

27.05.2025 19:51
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62 yaşındaki İbrahim Çolak, erken müdahale ile gırtlak kanserinden kurtuldu.

Gırtlak kanseri hasta zamanında müdahale ile sağlığına kavuştu

ANKARA - Kayseri'de yaşayan ve gırtlak kanseri tanısı konulan 62 yaşındaki İbrahim Çolak, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan zamanında müdahale ile sağlığına kavuştu.

Kayseri'de yaşayan ve yıllardır sigara içen İbrahim Çolak, yaşadığı ses kısıklığından dolayı defalarca kez şehirdeki farklı hastanelere başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Çolak'a gırtlak kanseri tanısı konuldu. Tedavi olmak için hastane arayışına giren Çolak, Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aydın Acar'a başvurdu. Acar ve ekibi tarafından yapılan operasyon ile Çolak sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Acar, yapılan başarılı operasyonun ardından Çolak'ın sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Biz bu hastamızda gırtlak kanseri erken evre olduğu için gırtlağın bir kısmını lazerle çıkartmayı planladık. Erken evre gırtlak kanserlerinde hem sesi korumak hem de boyunda bir delik oluşturmamak, aynı zamanda hastayı sağlığına kavuşturarak evine gönderebilmek için lazer kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Gırtlak kanserlerinin başlıca sebepleri arasında sigara olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aydın Acar, haftayı geçen ses kısıklıkları, boyunda şişmeler ve vücutta değişiklikler hissedildiği an derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine vurgu yaptı.

Hastalık sürecini anlatan İbrahim Çolak ise, "Ses kısıklığından dolayı hastaneye başvurdum. Kayseri'de birçok hastaneye gittim. Orada muayene ettiler, parça aldılar. Sonuçta kanser olduğum ortaya çıktı. Yeğenim vardı, o araştırmış Aydın hocayı bulmuş. Hoca da 'İnşallah iyileştiririz' deyince ben de Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yattım. İnançlı bir insanım, ölümden korkmuyorum. Llakin içimde iyi olacağıma dair bir umut vardı. Gerekli tahlil, tetkikler tekrar bu hastanede de yapıldı, ameliyata karar verildi. Prof. Dr. Aydın Acar ve ekibi tarafından ameliyata alındım. Lazerle ameliyat yapmışlar. Çok şükür ameliyatım başarılı geçti. Kanserin erken evre olması ve Aydın hoca ve ekibinin tecrübesiyle Rabbime hamdolsun sağlığıma kavuştum. Buradan tüm insanlara sesleniyorum; Allah için sigara içmesinler. Sigara eninde sonunda ama er ama geç bir gün mutlaka kanser olarak vücudumuzun bir yerinden çıkıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Gırtlak Kanseri Tedavisi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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