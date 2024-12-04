Gırtlak Kanserinde Riskler: Sigara ve Alkol - Son Dakika
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Sağlık

Gırtlak Kanserinde Riskler: Sigara ve Alkol

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Doç. Dr. Gökgöz, gırtlak kanserinin en büyük nedenlerinin sigara ve alkol olduğunu açıkladı.

04.12.2024 13:37
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Doç. Dr. Gökgöz: "Gırtlak kanserinde sigara ve alkol başı çekiyor"

MANİSA - Manisa Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzman Hekimi Doç. Dr. Mert Cemal Gökgöz, "Gırtlak kanserimizin risk faktörlerine bakacak olursa en sık neden sigara kullanımıdır. Sigara ve diğer tütün mamullerinin kullanımı en önemli sırayı alırken ikinci sırada alkol almaktadır" dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzman Hekimi Doç. Dr. Mert Cemal Gökgöz, sigaranın gırtlak kanseri üzerine etkisi, gırtlak kanseri belirtileri ve tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Hastalık belirtileri ve tedavi yöntemlerini açıklayan Doç. Dr. Gökgöz, "Gırtlak kanseri hastaları sıklıkla ses kısıklığı, yutma güçlüğü, boyunda ele gelen kitle, yutma güçlüğü ve kilo kaybı şikayetleriyle geliyorlar. Bu hastalar bize geldiğinde biz detaylı kulak burun boğaz muayenesini yapmaktayız. Kameralı sistemlerle laringoskopik muayene yapıyoruz. Bu işlem ses tellerinin görüntülenmesi işlemidir. Bu işlemi ağız yoluyla ya da burun yoluyla farklı kameralarla yapıyoruz. Hastanemizde her iki sistem de bulunmaktadır. Laringoskopik muayene sırasında tespit ettiğimiz bir patoloji olursa ameliyathane koşullarında biyopsi işlemi de yapılmaktadır. Biyopsi işleminin sonucuna göre hastalığın yaygınlığını belirlemek ve tedavi planlaması yapmak için bilgisayarlı tomografi, MR, PET ve ultrason tetkikleri hastanemizde yapılmaktadır" dedi.

Sigara ve alkol tüketiminin risk faktörlerinde başı çektiğini söyleyen Doç. Dr. Gökgöz, "Gırtlak kanserimizin risk faktörlerine bakacak olursa en sık neden sigara kullanımıdır. Sigara ve diğer tütün mamullerinin kullanımı en önemli sırayı alırken ikinci sırada alkol almaktadır. Diğer bütün baş boyun kanserlerinde olduğunu gibi genetik faktörler, ailevi yatkınlıklar HPV enfeksiyonları, gastroözefageal reflü, HPV enfeksiyonları diğer risk faktörleridir. İki haftadan uzun süren ses kısıklığı olan hastalar kulak burun boğaz polikliniklere başvuru yapabilirler. Bütün kanserlerde olduğu gibi gırtlak, ses teli kanserinde de erken tanı çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gırtlak Kanserinde Riskler: Sigara ve Alkol - Son Dakika

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