Gizli Metastazlara Ağız İçi Cerrahi Çözüm

06.05.2026 01:59
Tiroid kanseri hastası Ümit Bircan, riskli operasyonla sağlığına kavuştu. Ağız içi yöntem tercih edildi.

HİÇBİR belirti vermeden ilerleyen ve beyne giden ana damara (şah damarı) yapışan tiroid kanseri metastazları, Ümit Bircan'a zor günler yaşattı. Başka merkezlerde felç kalma riski çok yüksek denilerek ameliyat edilmeyen Bircan, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan'ın gerçekleştirdiği ağız içi cerrahi yöntemiyle sağlığına kavuştu.

Tiroid kanseri nedeniyle ameliyat olan Ümit Bircan'ın kontrolleri sırasında, beyne giden ana damara yapışık halde iki gizli metastaz saptandı. Başvurduğu birçok hastanede yüksek felç riski nedeniyle ameliyat edilemeyen Bircan, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

'AĞIZ İÇİNDEN RİSKİ DAHA DÜŞÜK YAKLAŞIM'

Uygulanan yöntem hakkında açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Tolga Kandoğan,"Hastamız Temmuz ayında guatr kanseri nedeniyle ameliyat olmuştu. Sonrasında yaptığımız değerlendirmelerde, ağız içi komşuluğunda, beyne giden damarlara çok yakın ve hatta karotis interna dediğimiz ana artere yapışık iki metastaz tespit ettik. Boyun yoluyla ulaşımın son derece zor ve riskli olacağını düşündüğümüz için ağız içerisinden bir cerrahi girişim planladık" dedi.

'MR VE PET BULGULARI BİRBİRİNİ DOĞRULADI'

Yapılan ileri görüntülemelerle risk netleştirildiğini belirten Prof. Dr. Kandoğan, "MR görüntüleri PET bulgularını destekledi. Metastazların arterle temas halinde olduğu görüldü. Bu nedenle riski azaltmak adına ağız içinden girişim tercih ettik ve operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. Şu an hastamız metastazlarından tamamen kurtuldu. İyileşme süreci gayet iyi ilerliyor, beslenmesi normal, herhangi bir nörolojik sorun yok. Elbette kanser hastalarında risk her zaman vardır. Tedavisi henüz tamamlanmadı, yakın takipteyiz. Süreç tamamlandığında normal hayatına devam edebilecek" ifadelerini kullandı.

'TESADÜFEN BULUNDU, HİÇ BELİRTİ VERMEDİ'

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Ümit Bircan, "Aslında bu hastalık bana hiçbir zaman belirti vermedi. Tiroid ameliyatı sırasında yapılan tetkiklerde PET çekiminde kritik bir noktada tek bir beze görüldü. Ameliyata girildiğinde ise iki tane olduğu ortaya çıktı. Üstelik hiçbir yerde görünmüyordu, tamamen gizliydi. Başka hastanelerde görüştüğüm üç farklı doktor bunun çok riskli bir bölgede olduğunu, ameliyatın mümkün olmadığını, felç kalma ihtimali bulunduğunu söyledi. O yüzden açıkçası bu ameliyata niyetim yoktu. Ama Tolga hocamız 'ben hallederim' dedi ve güvenerek Medipole geldim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

