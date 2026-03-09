Glokomun Tehlikesi ve Erken Tanı Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Glokomun Tehlikesi ve Erken Tanı Önemli

Glokomun Tehlikesi ve Erken Tanı Önemli
09.03.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, glokomun sinsi bir hastalık olduğunu ve düzenli göz muayenelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

OP. Dr. Sinan Bulut, "Glokom, sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Pek çok hasta görmesinde belirgin bir sorun hissetmeden uzun süre bu hastalıkla yaşayabilir. Ancak düzenli göz muayeneleri yapılmadığında, oluşan hasar geri döndürülemez boyutlara ulaşabilir" dedi.

Dünya Glokom Haftası kapsamında, Sakarya'da bulunan Özel Adatıp Hastanesi'nin Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Bulut, glokomun toplumda yeterince fark edilmediğini ve çoğu hastada belirti vermeden ilerleyerek ciddi görme kayıplarına neden olabildiğini belirtti. Glokomun, göz içi basıncının artmasına bağlı olarak görme sinirinde kalıcı hasara yol açabilen kronik bir hastalık olduğunu ifade eden Bulut, erken tanının hastalığın seyrini belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Glokom, sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Pek çok hasta görmesinde belirgin bir sorun hissetmeden uzun süre bu hastalıkla yaşayabilir. Ancak düzenli göz muayeneleri yapılmadığında, oluşan hasar geri döndürülemez boyutlara ulaşabilir" dedi.

Düzenli göz kontrollerinin yalnızca şikayet oluştuğunda değil, koruyucu sağlık anlayışıyla yapılması gerektiğini belirten Bulut, özellikle risk grubundaki bireylerin daha yakından izlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Ailesinde glokom öyküsü bulunan kişiler, ileri yaş grupları, diyabet hastaları ve uzun süre kortizon kullanan bireyler için düzenli takip büyük önem taşır. Göz içi basınç ölçümü ve detaylı muayeneler erken tanıda etkili yöntemlerdir" diye konuştu.

Glokomun kontrol altına alınabilen ancak ihmal edildiğinde ciddi sonuçlara yol açabilen bir hastalık olduğunu dile getiren Bulut, erken dönemde yapılan değerlendirmelerin görme fonksiyonunun korunmasına katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: DHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Glokomun Tehlikesi ve Erken Tanı Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:54:48. #7.12#
SON DAKİKA: Glokomun Tehlikesi ve Erken Tanı Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.