Gölcük Parkı'nda Mangal Kirliliği

27.02.2026 13:51
Gölcük Parkı'nda yapılan araştırma, mangal faaliyetlerinin toprakta kanserojen maddeler birikmesine yol açtığını ortaya koydu.

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Parkı'nda yapılan bilimsel araştırma, mangal faaliyetlerinin toprakta kanserojen özellik taşıyan kirleticilerin birikmesine yol açtığını ortaya koydu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden Dr. Melike Büşra Bayramoğlu Karşı, "Gölcük'te yoğun duman ortamı, dumanın göletin üzerine çökmesi ağaçlarla çevrili olmasından kaynaklı, hakim rüzgarın seyreltici etkisinin az olması, geçmişte gölet etrafına araçlarla girişlerin olması, bilinçsiz kullanıcıların mangallarını göle sokarak söndürmesi, kirletici yapıtaşlarından sadece bazıları" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Duran Karakaş, BAİBÜ Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. Dr. Melike Büşra Bayramoğlu Karşı ve Bartın Üniversitesi Çevre Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Ercan Berberler tarafından 'Environmental Geochemistry and Health' dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, Gölcük Tabiat Parkı'nda yaz ve kış dönemlerinde alınan 42 toprak örneğinde ABD Çevre Koruma Ajansı'nın öncelikli kirleticiler listesinde yer alan 16 farklı Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH) analiz edildi. Türkiye'de rekreasyon kaynaklı PAH kirliliğini inceleyen ilk çalışmalardan birisi olan araştırmada, mangal faaliyetlerinin uzun vadede doğanın yapısını bozduğu ortaya çıktı. Bulgular, rekreasyon kaynaklı emisyonların koruma altındaki doğal alanlarda kanserojen özellik taşıyan madde birikimine ve potansiyel sağlık riskine yol açabildiğini gösterdi.

TOPRAK, 'AĞIR KİRLENMİŞ' KATEGORİDE

Uluslararası toprak kirliliği sınıflandırmasına göre, topraktan alınan kış örneklerinin üçte biri 'Ağır kirlenmiş' kategorisine girdi. Bu oran yaz dönemine göre belirgin şekilde daha yüksek. En yüksek kirlenmenin ise Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün doğu kıyısındaki mangal ve piknik alanında yoğunlaştığı belirlendi.

AVRUPA'DAKİ BİRÇOK PARKA GÖRE DAHA YÜKSEK

Sonuçları değerlendiren Öğr. Gör. Dr. Melike Büşra Bayramoğlu Karşı, "Sonuçları genel olarak incelediğimizde literatürde kullanılan Maliszewska-Kordybach sınıflandırılmasına göre topraklar oldukça kontamine olarak tespit edilmiştir. Genel olarak Türkiye'de ve dünyada benzer özelliklere sahip rekreasyonel alanların sonuçları kıyaslandığında Avrupa'daki birçok parka göre daha yüksek konsantrasyonlar ölçüldüğü söylenebilir" dedi.

Melike Büşra Bayramoğlu Karşı, kirleticilere ilişkin, "Gölcük'te yoğun duman ortamı, dumanın göletin üzerine çökmesi ağaçlarla çevrili olmasından kaynaklı, hakim rüzgarın seyreltici etkisinin az olması, geçmişte gölet etrafına araçlarla girişlerin olması bilinçsiz kullanıcıların mangallarını göle sokarak söndürmesi bunların hepsi bir araya gelen kirletici yapıtaşlarından sadece bazıları" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Gölcük, Sağlık, Çevre, Doğa, Son Dakika

