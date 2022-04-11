Gömeç'te yeni inşa edilen devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı - Son Dakika
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Gömeç'te yeni inşa edilen devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı

11.04.2022 14:24
Gömeç'te yeni inşa edilen devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yeni yapılan devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, yeni yapılan devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı.

AK Parti Gömeç İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ile AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu, ilçede yeni yapılan hastanede incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, hastanenin ilçeye kazandırılması için yoğun çaba harcandığını ve başarıya ulaşıldığını belirtti.

AK Parti Gömeç ilçe Başkanı Eşref Uslu da donanımlı bir hastanenin ilçeye kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını kaydederek, yeni devlet hastanesinin Gömeçli vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Açıklamada, hastanenin resmi açılışının da ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

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Balıkesir, AK Parti, Hisarcık, Gömeç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Gömeç'te yeni inşa edilen devlet hastanesinde hasta kabulüne başlandı - Son Dakika


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