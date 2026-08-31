Görele'de 700'den fazla kişi hastaneye başvurdu: Gastroenterit şüphesi - Son Dakika
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Görele'de 700'den fazla kişi hastaneye başvurdu: Gastroenterit şüphesi

Görele\'de 700\'den fazla kişi hastaneye başvurdu: Gastroenterit şüphesi
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Giresun'un Görele ilçesinde son 3 günde gastroenterit şüphesiyle 700'den fazla kişi hastaneye başvurdu. Çoğu taburcu edilirken, 3 kişi tedavi altında. Vakalar arasında ortak kaynak bulunamadı, su numuneleri inceleniyor ve Sağlık Bakanlığı ekipleri bölgeye geliyor.

Giresun'un Görele ilçesinde gastroenterit salgını şüphesiyle son 3 günde 700'den fazla kişinin hastanelere başvurduğu öğrenildi. Hastaların büyük bölümünün taburcu edildiği, 3 kişinin ise tedavi altına alındığı bildirildi.

İSHAL VE KUSMA ŞİKAYETLERİ ARTTI

İlçede son günlerde ishal, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve krampları, ateş, halsizlik ve iştahsızlık gibi şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanması üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Gastroenterit şüphesiyle vakaların kaynağının belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

700'DEN FAZLA KİŞİ HASTANEYE GİTTİ

Edinilen bilgilere göre, son üç günde 700'den fazla kişi çeşitli şikayetlerle hastanelerin acil servislerine başvurdu. Hastaların çoğunun ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. 2'si çocuk, 1'i yetişkin olmak üzere toplam 3 hastanın ise tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı, diğer hastaların takip ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SU NUMUNELERİ ALINDI

Sağlık ekiplerince yapılan ilk değerlendirmelerde vakalar arasında ortak bir maruziyet ya da kümelenme tespit edilmediği bildirildi. İlçenin şehir şebeke suyunda yapılan günlük kontrollerde bakiye klor değerinin yeterli seviyede, yaklaşık 0,5 ppm olduğu belirtildi.

Vaka yoğunluğunun görüldüğü izlem noktalarından su numuneleri alınarak inceleme başlatılırken, sürecin yakından takip edildiği ve rutin sürveyans verilerinin izlenmeye devam edildiği kaydedildi.

Öte yandan, vakaların nedeninin ve muhtemel kaynağının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, konuya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı ekiplerinin de ilçeye geleceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gastrointestinal Enfeksiyon, Sağlık Bakanlığı, Giresun, Görele, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Görele'de 700'den fazla kişi hastaneye başvurdu: Gastroenterit şüphesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Görele'de 700'den fazla kişi hastaneye başvurdu: Gastroenterit şüphesi - Son Dakika
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