Görme Kaybı Olan 72 Yaşındaki Adamın Tedavisi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görme Kaybı Olan 72 Yaşındaki Adamın Tedavisi Başarıyla Tamamlandı

Görme Kaybı Olan 72 Yaşındaki Adamın Tedavisi Başarıyla Tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Suna, yapılan cerrahi müdahalelerle görme seviyesini artırarak sağlıkla hayata döndü.

Afyonkarahisar'da iki gözünde oluşan sarı nokta deliği nedeniyle görme kaybı yaşayan 72 yaşındaki Mustafa Suna'nın görme düzeyi, üniversite hastanesinde gerçekleştirilen başarılı müdahalenin ardından yükseldi.

İlçe Devlet Hastanesine başvurmasının ardından Suna, 8 ay önce Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne yönlendirildi.

Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda yapılan muayenelerde Suna'nın iki gözünde de nadir görülen sarı nokta deliği teşhisi konuldu.

Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Müberra Akdoğan ile Doç. Dr. Özgür Eroğul, belirli periyotlarla Suna'nın iki gözündeki deliklerin kapanması için cerrahi işlem uyguladı.

Başarılı operasyonların ardından Suna'nın görme kaybı önlendi.

"Hastamız her geçen gün daha iyi görüyor"

Prof. Dr. Müberra Akdoğan, AA muhabirine, gözlerinde sarı nokta deliği oluşan hastaların görme kaybı yaşadığını, çarpık görme nedeniyle yaşam kalitelerinin düştüğünü söyledi.

Mustafa Suna'nın iki gözündeki deliklerin cerrahi operasyonlarla kapatıldığını anlatan Akdoğan, "Hastamız eskiden her şeyi bulanık görüyordu. Cerrahi işlemlerle birlikte iğne tedavisi de yaptık. Sağ gözüne ayrıca katarakt ameliyatı da gerçekleştirdik. Deliklerin tamamen kapandığını görüyoruz. Hastamızın sol gözündeki görme düzeyi yüzde 50-60'a, sağ gözündeki ise yüzde 80'e yükseldi." diye konuştu.

Doç. Dr. Özgür Eroğul da erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "Hastamız erken teşhis konusunda şanslı. Maküler hole cerrahisi uygulanmasaydı, bir süre sonra görme yetisini büyük ölçüde kaybedebilirdi. Durumu daha da kötüleşebilirdi. Şimdi ise araç kullanabilecek durumda." dedi.

Suna ise 8 ay önce yaşadığı görme kaybı nedeniyle zor günler geçirdiğini dile getirdi.

Tedavi edilmediği takdirde iki gözünde de ciddi görme kayıpları yaşanabileceğini öğrendiğini belirten Suna, "Doktorlarımız bu süreçte benimle yakından ilgilendi. Bu cerrahi işlemlerin ardından iki gözüm de çok net görmeye başladı. Eskiden her şey bana bulanık geliyordu, şimdi her şeyi rahat görüyorum. Sağlığıma kavuştum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Görme Kaybı Olan 72 Yaşındaki Adamın Tedavisi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti Evin bahçesindeki havuzda hareketsiz halde bulunan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Lahor’da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı Lahor'da bina çöktü: 11 ölü, 6 yaralı
Görüntüler infial yaratmıştı Tekmelenen adam sessizliğini bozdu Görüntüler infial yaratmıştı! Tekmelenen adam sessizliğini bozdu
Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet Bayraktar KIZILELMA’dan tarihi test: Gövde içi yuvasıyla tam isabet
Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek Selahattin Demirtaş, Arif Güran ile görüşecek
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler

11:13
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın’daki yangınla mücadele sürüyor
4 ilde yangınlar kontrol altına alındı, Aydın'daki yangınla mücadele sürüyor
10:58
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
Görüşmeye şortla katılıp yüzüne bakmamıştı: Protesto sanıldı ama gerçek başka çıktı
10:45
Firma isimleri de belli İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Firma isimleri de belli! İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
10:41
Gözaltındaki Cem Küçük’le çarpıcı detaylar “Büyük isimlerle“ korkutmuş
Gözaltındaki Cem Küçük'le çarpıcı detaylar! "Büyük isimlerle" korkutmuş
09:54
Görüntü Maalesef Türkiye’den Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
Görüntü Maalesef Türkiye'den! Kapıyı açıp peş peşe tetiğe bastı
09:30
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 11:49:25. #7.12#
SON DAKİKA: Görme Kaybı Olan 72 Yaşındaki Adamın Tedavisi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.