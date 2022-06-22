Göz Hastalıkları Uzmanı Meltem Toklu: "Güneş ışınları kansere yol açabilir" - Son Dakika
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Göz Hastalıkları Uzmanı Meltem Toklu: "Güneş ışınları kansere yol açabilir"

22.06.2022 09:31

Göz Hastalıkları Uzmanı Meltem Toklu: "Güneş ışınları kansere yol açabilir" "Kesinlikle plastik, kalitesiz camdan yapılan gözlükler çocuklara alınmamalıdır" Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Meltem Toklu, gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden...

Göz Hastalıkları Uzmanı Meltem Toklu: "Güneş ışınları kansere yol açabilir"

"Kesinlikle plastik, kalitesiz camdan yapılan gözlükler çocuklara alınmamalıdır"

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Meltem Toklu, gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için tercih edilen güneş gözlüklerinin yanlış kullanımı sonucu kansere ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Yaz aylarında artan güneş ışınları ve ısıdan korunmak için ucuza alınan kalitesiz cam veya plastikten yapılmış gözlüklerin kullanılmamasına karşı uzmanlar uyardı. Tatvan Devlet Hastanesinde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Meltem Toklu, gözlerin güneş ışınlarından nasıl korunabileceği hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Gözü güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumak için tercih edilen güneş gözlüklerinin yanlış kullanım sonucu kansere ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini açıklayan Uzman Toklu, "Yaz aylarında dünyaya ulaşan ultraviyole ışın miktarı biraz daha fazla olduğu ve gelen ışınlar daha dik olduğu için mutlaka güneş gözlüğünü öneriyoruz. Ultraviyole ışınlar en az derimiz olduğu kadar gözlerimize de çok zararlı. Özellikle göz kapağı derisinde gözün beyaz kısmını saran zar tabakası olan konjoktivada kanser oluşumuna neden olabiliyor. Çok sık gördüğümüz halk arasında gözde et yürümesi veya kuşkanadı olarak bilinen piterjium rahatsızlığının ana sebebi ultraviyole ışınlarıdır. Ayrıca uzun süreler boyunca güneş ışığına maruz kalmak katarakt rahatsızlığının erken dönemde gelişimine neden olabilir. Bunun dışında görme merkezimizin de bulunduğu retina üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Ultraviyole ışığa uzun süre korunmasız maruz kalmak, halk arasında sarı nokta hastalığı olarak da bilinen makula dejenerasyonuna neden olabilir. Güneşin deriye olan zararı halk arasında daha çok biliniyor" dedi.

"Mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı güneş gözlüğünü öneriyoruz"

Sahte güneş gözlüğü takılmaması gerektiğini söyleyen Uzman Toklu, "Gözlükler dışarıdan bir yerden değil de gözlükçüden alınmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı, ultraviyole filtreli ve mümkünse polarize ışığı süzen gözlükler olması gerekiyor. Bunun dışında en önemlisi göz çevresini örterek göze oturmalı, koyu camlı olmalı, her yerde aynı renkte olmalı ve güneş gözlüğünü mutlaka güneşli havalarda kullanmamız gerekiyor. Özellikle çocuklarda bazen dışarıdan alınmış gözlükleri sık görüyoruz. Çocuklara çok zararlı, onlar biraz daha güneşin yan etkilerine hassas olduğu için kesinlikle plastik, kalitesiz camdan yapılan gözlükler çocuklara alınmamalıdır. Mümkünse onlara da gözlükler gözlükçüden alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Bitlis, Tatvan, Güneş, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Göz Hastalıkları Uzmanı Meltem Toklu: 'Güneş ışınları kansere yol açabilir' - Son Dakika

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