Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu: Tansiyon ve şeker kalıcı körlüğe sebep olabilir - Son Dakika
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Sağlık

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu: Tansiyon ve şeker kalıcı körlüğe sebep olabilir

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu: Tansiyon ve şeker kalıcı körlüğe sebep olabilir

Şeker hastalığı ve tansiyon, göz sağlığını tehdit eden önemli faktörlerdir. Bu iki hastalık gözlerde kalıcı hasarlara ve hatta körlüğe neden olabilir. Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, Haberler.com YouTube kanalında programa katılarak göz sağlığıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

24.02.2024 10:09  Güncelleme: 10:14
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Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"TANSİYON VE ŞEKER KALICI KÖRLÜĞE SEBEP OLABİLİR"

"Şeker her zaman gözü etkileyebilir. Bazen şöyle bir yanılgıya düşüyor hastalarım, benim şekerim 150 gözümü etkilemez. Hayır, bazen şekerin 150 olsa bile şekerini etkileyebilir, 400 olduğunda etkilemeyebilir. Şeker hastaları hiçbir şikayetleri olmasa bile mutlaka yılda 1 kontrole gitmeli. Şeker, göz tansiyonuna sebep olabilir, erken yaşta katarakta sebep olabilir. Siz bunu geç fark ederseniz eğer çok ciddi, dönüşsüz görme kayıpları yaşayabilirsiniz. O yüzden şeker ve hipertansiyon hastaları kontrol altında olmalı. Özellikle dalgalı tansiyon hastaları için çok önemli. Bu vücuttaki bütün kılcal damarlara zarar verir. Kılcal damar en çok gözde olduğu için, göze daha çok zarar verir. Tansiyon kalıcı körlüğe sebep olabilir. Bunu kimseyi korkutmak için söylemiyorum." dedi.

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu: Tansiyon ve şeker kalıcı körlüğe sebep olabilir

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Son Dakika Sağlık Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu: Tansiyon ve şeker kalıcı körlüğe sebep olabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu: Tansiyon ve şeker kalıcı körlüğe sebep olabilir - Son Dakika
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