Kars Selim Belediye Başkanı, Kamuya Ait Telefon Hattını Kendi Adına Geçirdi

Politika

Kars Selim Belediye Başkanı Barış Koç, geçmiş dönem belediye başkanının kamuya ait ve 30 yıldır belediye başkanları tarafından kullanılan telefon hattını kendi adına geçirdiğini belirterek, "Ve lüks bir marka telefon belediyemiz adına faturalandırılmış. Faturalandırılmış olan telefon, telefon hattı, sosyal medya hesaplarımız kuruma teslim edilmemiştir" dedi. Koç, belediyenin toplam borcunun da 15 milyon 441 bin lira olduğunu açıkladı.

Kars'ta, Selim Belediyesi'nin gelir- gider tablosu belediye binasına asıldı. Belediye kasasında 14 milyon 459 bin 535 TL bulunurken; toplam borç ise 15 milyon 441 bin 627,33 TL olarak açıklandı. Selim Belediye Başkanı Barış Koç, belediye binasına asılan diğer pankartın detaylarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Koç, yaklaşık 30 yıldır tüm belediye başkanlarının kullanmış olduğu, kamuya ait olan telefon hattının geçmiş belediye başkanı tarafından üç ay önce kendi adına geçirildiğini söyledi.

Koç şöyle konuştu:

"FATURALANDIRILMIŞ TELEFON, TELEFON HATTI VE SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ KURUMA TESLİM EDİLMEMİŞTİR"

"AKP'den CHP'ye geçmiş olan belediyelerde şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak gelir-gider tablolarımız belediyenin sağında ve solunda mevcuttur. Ancak bunların dışında bizim Selim Belediye'mize asmış olduğumuz farklı bir pankartımızı da arkamda görüyorsunuz. Bu pankartımızda yaklaşık 30 yıldır tüm belediye başkanlarının kullanmış olduğu, kamuya ait olan telefon hattı geçmiş belediye başkanı tarafından üç ay önce kendi adına geçirilmiş. Ve lüks bir marka telefon belediyemiz adına faturalandırılmış. Faturalandırılmış olan telefon, telefon hattı, sosyal medya hesaplarımız kuruma teslim edilmemiştir. Bunu kendisine buradan belirtmek istiyorum, tüm kamuoyunun da bilgisine sunuyorum. Devlette devamlılık esastır."