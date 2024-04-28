Kars Selim Belediye Başkanı, Kamuya Ait Telefon Hattını Kendi Adına Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kars Selim Belediye Başkanı, Kamuya Ait Telefon Hattını Kendi Adına Geçirdi

Kars Selim Belediye Başkanı Barış Koç, geçmiş dönem belediye başkanının kamuya ait ve 30 yıldır belediye başkanları tarafından kullanılan telefon hattını kendi adına geçirdiğini belirtti. Ayrıca, lüks bir marka telefonun belediyenin adına faturalandırıldığını ve telefon hattı ile sosyal medya hesaplarının kuruma teslim edilmediğini ifade etti. Koç, ayrıca belediyenin toplam borcunun 15 milyon 441 bin lira olduğunu açıkladı.

28.04.2024 13:12  Güncelleme: 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Selim Belediye Başkanı Barış Koç, geçmiş dönem belediye başkanının kamuya ait ve 30 yıldır belediye başkanları tarafından kullanılan telefon hattını kendi adına geçirdiğini belirterek, "Ve lüks bir marka telefon belediyemiz adına faturalandırılmış. Faturalandırılmış olan telefon, telefon hattı, sosyal medya hesaplarımız kuruma teslim edilmemiştir" dedi. Koç, belediyenin toplam borcunun da 15 milyon 441 bin lira olduğunu açıkladı.

Kars'ta, Selim Belediyesi'nin gelir- gider tablosu belediye binasına asıldı. Belediye kasasında 14 milyon 459 bin 535 TL bulunurken; toplam borç ise 15 milyon 441 bin 627,33 TL olarak açıklandı. Selim Belediye Başkanı Barış Koç, belediye binasına asılan diğer pankartın detaylarını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Koç, yaklaşık 30 yıldır tüm belediye başkanlarının kullanmış olduğu, kamuya ait olan telefon hattının geçmiş belediye başkanı tarafından üç ay önce kendi adına geçirildiğini söyledi.

Koç şöyle konuştu:

"FATURALANDIRILMIŞ TELEFON, TELEFON HATTI VE SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ KURUMA TESLİM EDİLMEMİŞTİR"

"AKP'den CHP'ye geçmiş olan belediyelerde şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak gelir-gider tablolarımız belediyenin sağında ve solunda mevcuttur. Ancak bunların dışında bizim Selim Belediye'mize asmış olduğumuz farklı bir pankartımızı da arkamda görüyorsunuz. Bu pankartımızda yaklaşık 30 yıldır tüm belediye başkanlarının kullanmış olduğu, kamuya ait olan telefon hattı geçmiş belediye başkanı tarafından üç ay önce kendi adına geçirilmiş. Ve lüks bir marka telefon belediyemiz adına faturalandırılmış. Faturalandırılmış olan telefon, telefon hattı, sosyal medya hesaplarımız kuruma teslim edilmemiştir. Bunu kendisine buradan belirtmek istiyorum, tüm kamuoyunun da bilgisine sunuyorum. Devlette devamlılık esastır."

Kaynak: ANKA

Belediye Başkanlığı, Sosyal Medya, Selim, Kars, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kars Selim Belediye Başkanı, Kamuya Ait Telefon Hattını Kendi Adına Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 Beşiktaş’ta zincirleme kaza Yaralılar var Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
12:47 Antalya’daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL’lik “Milliyet farkı“ faturası Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik "Milliyet farkı" faturası
12:11 ABD’de H5N1 paniği İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü ABD'de H5N1 paniği! İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü
11:40 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia Kurye cinayet sonrası “Görev tamam“ pozu vermiş Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası "Görev tamam" pozu vermiş
10:28 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
11:10 TikTok’taki rezaletler bitmiyor Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
11:02 “Koca Yusuf“ Gabar’da sondaj çalışmalarına başladı "Koca Yusuf" Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
10:43 Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı
08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
04:47 Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 13:48:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kars Selim Belediye Başkanı, Kamuya Ait Telefon Hattını Kendi Adına Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement