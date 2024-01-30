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Gözlükte 'ultraviyole' olmazsa olmaz - Son Dakika
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Gözlükte 'ultraviyole' olmazsa olmaz

Memorial Kayseri Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ataş, kış aylarında gözlük kullanımının önemine dikkat çekerek, gözlüklerde renkten daha önemli olan ultraviyole filtresinin bulunmasının gerekliliğini vurguladı. Kar yüzeyine dik vuran güneş ışığının yüksek ışık yansımasına neden olduğunu belirten Ataş, bu durumun gözlerde hasara yol açabileceğini söyledi. Özellikle kayak yapacak kişilerin ve gözlerinde hassasiyet olanların kış aylarında ultraviyole filtreli gözlük kullanmaları gerektiğini ifade etti. Ayrıca güneş gözlüğünün sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da kullanılması gerektiğini belirten Ataş, güneş gözlüklerinin sertifikalı ve standartlara uygun olmasının önemini vurguladı.

Gözlükte \'ultraviyole\' olmazsa olmaz
30.01.2024 - 16:34,
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Gözlükte 'ultraviyole' olmazsa olmaz

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ataş:

"Gözlükte renkten önemli olan ultraviyole filtresinin olmasıdır"

KAYSERİ - Memorial Kayseri Hastanesi'nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Ataş, kış aylarında gözlük kullanımı hakkında vatandaşlara bilgiler vererek, "Gözlükte renkten önemli olan ultraviyole filtresinin olmasıdır" dedi.

Güneşin ışığının kar yüzeyine dik vurmasından dolayı çok yüksek ışık yansımasının olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ataş, bu ışık yansımasından dolayı gözün korneasında hasar oluşabildiğini ifade etti. Vatandaşları kış aylarında ultraviyole filtreli gözlük kullanmaları yönünde uyaran Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ataş, "Karla birlikte özellikle kayak yapacaklarda ve gözlerinde hassasiyet olanlarda gözle ilgili etkilenmeler olabiliyor. Güneşin ışığı kar yüzeyine dik vurduğu zaman çok yüksek orada ışık yansıması oluyor. Bu ışık yansımasından dolayı gözler ciddi oranda rahatsız olabiliyor. Hatta kar körlüğü dediğimiz bir olay var. Işığın zararlı etkilerinden dolayı gözün korneasında hasar oluşabiliyor. Bu hasardan dolayı hastalarımız çok ciddi ağrı, batma ve hatta görememe dediğimiz ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Özellikle yüksek olunca bu etki daha da fazlalaşıyor. Erciyes gibi yüksek yerlerde ultraviyole ışıklarının etkileri daha da fazla oluşabiliyor. Ultraviyole ışığı çok yoğun bir enerji içermektedir. Göze çok ciddi yan etkileri olabilmektedir. Katarak oluşturabilmektedir. Kar körlüğü dediğimiz durumlara yol açabilmektedir. Bundan korunmak için özellikle kayak yapan kişilerin gözüne mutlaka ultraviyole özellikli gözlük takarak, korunması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

"Güneş gözlüğü sadece yaz aylarında kullanılmaz"

Güneş gözlüğünün ultraviyole ışıklarına maruz kalmaması için kullanılmasının şart olduğunu belirten Ataş, "Güneş gözlüğü hep yaz gibi algılanıyor ama karda çok ciddi ışık yansıması olduğu için vatandaşlar ultraviyole ışığına maruz kalabiliyorlar. Kayak yapan kişilerin uzun süre kayak yaptıkları zaman ciddi göz problemleri oluşabiliyor. Bunu engellemek ve ışığın bu zararlı etkilerinden korunmak için biz mutlaka ultraviyole filtreli olan güneş gözlüklerini kullanmalarını öneriyoruz. Bu gözlüklerde de sertifikalı olan ve belli standartlar tarafından onaylanmış gözlüklerin kullanılmasında yarar var. Rasgele markasını bilmediğimiz ultraviyole filtresinin olup, olmadığından emin olmadığımız güneş gözlüklerini önermiyoruz. Ayrıca güneş gözlüğünün mutlaka biraz büyük olması ve gözü kapatmasını istiyoruz. Güneş gözlüklerinin darbelere dayanıklı olan ve kolay kırılmayacak camlı gözlüklerin kullanılmasında fayda var. Gözlükte renkten önemli olan ultraviyole filtresinin olmasıdır. Renk günlük kullanım amacına göre ya da zevklere göre farklılık gösterebiliyor. Ancak burada en önemlisi yüzde 100 ultraviyole filtresinin olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Sağlık Gözlükte 'ultraviyole' olmazsa olmaz - Son Dakika


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