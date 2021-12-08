Üye Girişi
"Guatr ve tiroid nodülleri, 'ablasyon' ile tedavi edilebilir" - Son Dakika

"Guatr ve tiroid nodülleri, 'ablasyon' ile tedavi edilebilir"

08.12.2021 09:10
"Guatr ve tiroid nodülleri, 'ablasyon' ile tedavi edilebilir"

Guatr ve tiroid nodüllerinde sıklıkla uygulanan tedavinin ameliyat olduğunu söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.

Guatr ve tiroid nodüllerinde sıklıkla uygulanan tedavinin ameliyat olduğunu söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, operasyonun cerrahi operasyonun zorlukları, komplikasyon riski ve görünen bir bölgede kesi izi yaratması nedeniyle ablasyon tedavisinin geliştirildiğini söyledi.

Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, "Guatr ve tiroid nodüllerinde sıklıkla uygulanan tedavi ameliyattır. Ancak, cerrahi operasyonun zorlukları, genel anestezi gerektirmesi, komplikasyon riski (ses kısıklığı, kalsiyum düşüklüğü gibi) ve boyun gibi görünen bir bölgede kesi izi yaratması nedeniyle son yıllarda alternatif yöntemler geliştirildi. Bu yöntemlerden biri de ablasyon tedavisi" dedi.

AĞRISIZ VE NEŞTERSİZ TEDAVİ

Guatr ve tiroid nodüllerinin tedavisinde ameliyatsız yeni tedavi yöntemi olan lazer ve alkol ablasyonu tedavisinin dataylarını aktaran Gökosmanoğlu, "Ablasyon, ameliyatsız bir tedavi yöntemi olmakla birlikte, ağrısız ve ciltte iz bırakmaz. Yaklaşık olarak 15- 20 dakika sürer. Tedavi sonrası hızlıca günlük hayatınıza dönebileceğiniz konforlu bir tedavidir. Lazer ve alkol ablasyonu tedavisinde kesi yapılmaz sadece bir iğne deliğinden tedavi yapılır. Guatr ve nodüller, lazer, radyofrekans veya mikrodalga enerjisiyle ısıtarak küçültülür ve kistik (sıvı içeren) nodülleri ise alkol ile ablate edilir. Bu modern yöntemler ile ağrısız ve neştersiz olarak yapılan tiroid nodül tedavisi sonrasında hastalar ilaç kullanmazlar" ifadelerini kullandı.

KİMLERE UYGULANIR?

Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, "Ameliyat olmak istemeyen ya da ameliyat yüksek riskli, ameliyat olamayacak hastada tiroid nodülleri hastayı rahatsız ediyorsa ve/veya 2-3 cm'nin üstündeki nodüllere ve zehirli, zehirsiz guatr hastalarına uygulanan bir yöntem. Tekrarlamış papiller kanserde veya lenf nodu tutulumunda da uygulanabilir. Küçük boyutlu papiller tiroid kanserlerinde bu tedavi yöntemi güvenli ve etkili bir şekilde uygulanabildiğini" söyledi.


Endokrinoloji, Metabolizma, Alkol, Guatr, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Guatr ve tiroid nodülleri, 'ablasyon' ile tedavi edilebilir' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Masterchef Danilo eşine 09:14 Masterchef Danilo eşine "haysiyetsiz hayat sürme" davası açtı!
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 21 yaşındaki genç, doğum gününde akılalmaz kazada can verdi 08:19 21 yaşındaki genç, doğum gününde akılalmaz kazada can verdi Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi 16:15 AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti 16:11 Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!

Son Dakika Haberleri
09:17 OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu
09:13 Masterchef Danilo eşine "haysiyetsiz hayat sürme" davası açtı!
09:06 Sigaraya 2 TL'lik zam! ÖTV zammı da kapıda!
09:03 Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek
08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor
08:49 Dünya Eşitsizlik Raporu: En zengin yüzde 10 tüm gelirin yüzde 54.5'ini alıyor
08:34 Okulda da maske takmıyormuş! Doktorun sabrını zorlamışlardı!
08:28 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 8 Aralık Çarşamba altın fiyatları
08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum
08:24 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zam rakamı netleşti
OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu         
09:17
Sigaraya 2 TL'lik zam! ÖTV zammı da kapıda! Sigaraya 2 TL'lik zam! ÖTV zammı da kapıda!         
09:07
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 09:25:21. #1.11#
SON DAKİKA: "Guatr ve tiroid nodülleri, 'ablasyon' ile tedavi edilebilir" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement