Sağlık

Gümüşhane'de Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşa edilecek

15.08.2025 16:05
AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, kentte yapılması planlanan yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin yatırım programını alındığını bildirdi.

Köse, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda programa dahil edilen yeni Ağız Diş Sağlığı Merkezi ile mevcut hasta yoğunluğunun azalacağını, vatandaşların daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti alacağını belirtti.

Kentteki sağlık altyapısını güçlendirmek için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Bu yatırım, hemşehrilerimizin modern ve donanımlı bir merkezde tedavi görmesini sağlayacak ve şehrimizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını uzun yıllar karşılayacak. Proje ihalesinin Eylül 2025'te, inşaat ihalesi ise Mart 2026'da yapılacak. Yeni merkez, eski hastane arsasına inşa edilecek ve modern cihazlarla donatılarak vatandaşlara hızlı ve kaliteli hizmet sunacaktır."

Gümüşhane'de gelecek yıl sağlık alanında 9 projenin hayata geçirileceğinin altını çizen Köse, yatırımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

