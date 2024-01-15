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Gümüşhane'de Solunum Sıkıntısı Çeken Çocuk Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Solunum Sıkıntısı Çeken Çocuk Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi

Gümüşhane'de tedavi gören Erva Asel Çalışır, solunum sıkıntısı nedeniyle ambulans helikopterle Trabzon'a, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Gümüşhane\'de Solunum Sıkıntısı Çeken Çocuk Ambulans Helikopterle Ankara\'ya Sevk Edildi
15.01.2024 - 22:46,  Güncelleme: 22:50
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GÜMÜŞHANE'de tedavi gördüğü hastanede solunum sıkıntı çekmesi sorası entübe edilen Erva Asel Çalışır (6), kapsamlı tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Trabzon'a, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Gümüşhane Devlet Hastanesi çocuk servisinde akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören Erva Asel Yakışır, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Yakışır'ın, doktorları tarafından ileri bir tetkik ve tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Bunun üzerine Gümüşhane'ye talep edilen Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Trabzon Havalimanı'na götürülen Erva Asel, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi. Ankara'da kapsamlı tedavisi sürecek olan küçük kıza ailesi de refaket etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gümüşhane'de Solunum Sıkıntısı Çeken Çocuk Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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