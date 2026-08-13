Gümüşova\'da Anne-Bebek Ziyaretleri

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, anne ve bebek sağlığını korumak amacıyla gebe ve lohusaları evlerinde ziyaret ederek sağlık desteği sağladı.

Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi ile İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından gebe ve lohusalara yönelik ev ziyaretleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında anne adayları ve annelerin sağlık durumları değerlendirilirken, bebek bakımı, emzirme süreci ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Anne ve bebek sağlığının korunması, yaşanabilecek sağlık sorunlarının erken dönemde tespit edilmesi ve ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların belirlenen program doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.