Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi'nde organ bağışına dikkat çekmek için stant kuruldu - Son Dakika
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Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi'nde organ bağışına dikkat çekmek için stant kuruldu

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Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi\'nde organ bağışına dikkat çekmek için stant kuruldu
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Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Organ Bağışı Haftası kapsamında hastanede farkındalık standı kurdu. Standı ziyaret eden vatandaşlara organ bağışının önemi ve nakil süreçleri anlatıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. İlçe Devlet Hastanesi'nde kurulan stantta vatandaşlara organ bağışı ve nakil süreçleri hakkında bilgi verilerek bağışın hayati önemine dikkat çekildi.

Gümüşova ilçesinde, organ bağışı konusunda toplumsal bilinci artırmak ve vatandaşları bağış yapmaya teşvik etmek amacıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekipleri tarafından Organ Bağışı Haftası kapsamında hastane içerisinde farkındalık standı kuruldu. Sağlık ekipleri, standı ziyaret eden vatandaşlara organ bağışının önemi, organ nakli süreçleri ve bağışın nakil bekleyen hastalar açısından taşıdığı hayati değer hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Etkinlik kapsamında vatandaşlara organ bağışı konusunda hazırlanan bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: İHA
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