Güneş Maruziyeti Cilt Sağlığını Tehdit Ediyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, yaz aylarında artan güneş maruziyetinin cilt lekeleri, güneş yanıkları, erken yaşlanma ve cilt kanseri riskini artırabileceğini belirterek, "Vücutta yeni oluşan, şekil değiştiren, kanayan ya da hızla büyüyen lekeler mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir" dedi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, güneş ışınlarının cilt üzerindeki etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Güneşin zararlı ultraviyole ışınlarının ciltte kısa ve uzun vadeli hasarlara yol açabileceğini belirten Güneş, "Güneşe kontrolsüz şekilde maruz kalmak ciltte lekelenme, kuruluk, kızarıklık, yanık, erken yaşlanma ve cilt kanseri riskinde artışa neden olabilir. Özellikle yaz aylarında güneşin etkisi daha yoğun hissedildiği için korunma önlemleri ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"Her leke masum olmayabilir"

Vücutta oluşan her lekenin basit bir güneş lekesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, "Güneş lekesi sandığınız belirti cilt kanseri olabilir. Ciltte sonradan ortaya çıkan lekeler, benlerde büyüme, renk değişikliği, şekil bozukluğu, kaşıntı, kanama ya da kabuklanma gibi bulgular önemlidir. Her leke masum olmayabilir. Bu nedenle özellikle hızlı değişim gösteren lezyonların vakit kaybetmeden dermatoloji uzmanı tarafından görülmesi gerekir" dedi.

Cilt kanserlerinde erken tanının tedavi başarısını artırdığını belirten Güneş, düzenli cilt muayenesinin önemine dikkat çekerek, "Kişinin kendi cildini tanıması çok önemlidir. Daha önce olmayan bir oluşum fark edildiğinde ya da mevcut bir bende değişiklik gözlendiğinde bunu ertelememek gerekir. Erken dönemde tespit edilen cilt kanserlerinde tedavi şansı oldukça yüksektir" diye konuştu.

"Güneş koruyucu yalnızca plajda değil, günlük yaşamda da kullanılmalı"

Güneşten korunmanın yalnızca deniz ya da tatil dönemleriyle sınırlı düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Güneş, "Güneş koruyucu ürünler sadece plajda değil, günlük yaşamda da kullanılmalıdır. Dışarı çıkmadan yaklaşık 20-30 dakika önce uygun faktörlü güneş koruyucu uygulanmalı, terleme, yüzme ya da uzun süre dışarıda kalma durumunda belirli aralıklarla yenilenmelidir" dedi.

Özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının daha dik geldiğini belirten Güneş, bu saatlerde mümkün olduğunca gölgede kalınması gerektiğini söyledi. Güneş gözlüğü, geniş kenarlı şapka ve açık renkli, cildi örten kıyafetlerin de korunmada etkili olduğunu ifade etti.

"Çocukluk çağındaki güneş yanıkları ileriki yaşlar için risk oluşturabilir"

Çocukların güneşten korunmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, "Çocukluk çağında geçirilen yoğun güneş yanıkları, ilerleyen yaşlarda cilt kanseri riskini artırabilir. Bu nedenle çocuklar doğrudan güneş altında uzun süre bırakılmamalı, yaşına uygun güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve fiziksel koruyucu önlemler alınmalıdır" açıklamasında bulundu.

Açık tenli kişiler, ailesinde cilt kanseri öyküsü bulunanlar, çok sayıda beni olanlar, açık alanda çalışanlar ve daha önce yoğun güneş yanığı geçiren kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini belirten Güneş, bu kişilerin düzenli dermatolojik kontrol yaptırmasının önem taşıdığını söyledi.

"Bronzlaşmak sağlıklı cilt göstergesi değildir"

Toplumda bronzlaşmanın sağlıklı bir görünüm olarak algılanabildiğini ancak bunun doğru olmadığını belirten Güneş, "Bronzlaşma aslında cildin güneşe karşı verdiği bir savunma yanıtıdır. Uzun süreli ve korunmasız güneşlenme ciltte kalıcı lekelenmelere, elastikiyet kaybına ve kırışıklıklara yol açabilir. Cilt sağlığını korumak için güneşten bilinçli şekilde korunmak gerekir" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, güneş lekeleri ve cilt kanserinden korunmak için düzenli güneş koruyucu kullanılması, öğle saatlerinde güneşten kaçınılması, benlerdeki değişikliklerin takip edilmesi ve şüpheli durumlarda dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL