Güneşe maruz kalanlar dikkat: 3 saatte bir krem yenilenmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Güneşe maruz kalanlar dikkat: 3 saatte bir krem yenilenmeli

Diyarbakır'da Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, yaz aylarında güneş ışınlarına maruz kalan vatandaşların, ciltlerini korumak için 3 saatte bir güneş kreminin vücuda sürülmesi gerektiği yönünde uyardı. Güneş ışınları cilt kanserlerine neden olabilmektedir.

30.07.2024 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneşe maruz kalanlar dikkat: 3 saatte bir krem yenilenmeli

Uzman Dr. Süleyman Bağlam: "Güneş ışınları cilt kanserlerine neden oluyor"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, yaz aylarında güneş ışınlarına maruz kalan vatandaşların, ciltlerini korumak için 3 saatte bir güneş kreminin vücuda sürülmesi gerektiği yönünde uyardı.

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklarından bunalan vatandaşlar, ciltlerini koruyabilmek için güneş kremlerine rağbet gösteriyor. Uzmanlar, merdiven altı kullanılan güneş kremlerinin egzama, alerji ve daha kötü durumlara neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Memorial Dicle Hastanesi'nde Dermatoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bağlam, güneş ışınlarına direkt maruz kalındığı takdirde cilt kanserine kadar hastalığın ilerleyebildiğini söyledi.

Bağlam, "Güneş ışınlarının en dik ve yoğun geldiği dönemdeyiz. Güneş ışınları yaşamımız için çok gerekli, sağlıklı olsa da cildimize büyük zararları var. Bu zararları 4 gruba ayırabiliriz. Birincisi cildimizi yaşlandırıyor. İkincisi cildimizde leke oluşumuna neden oluyor. Üçüncüsü ve en önemlisi cilt kanserlerine neden oluyor. Hastanelerde, polikliniklerde artık yaşlı hastaların çok sık cilt kanseriyle geldiğini görüyoruz. Dördüncü olarak da güneş cildimizde yanıklara ve bundan dolayı ekstra tedavi almamıza, masraflara neden olabilir. Güneşin bu gibi zararlarından korunmak için muhakkak güneş kremi kullanmamız lazım" dedi.

Güneş kremi kullandıktan yarım saat sonra dışarı çıkılması gerektiğinin altını çizen Dr. Bağlam, "Güneş kremleri temelde ikiye ayrılır. ya fiziksel güneş kremleri ya da kimyasal güneş kremleri. Fiziksel güneş kremleri genelde Titanium ya da Çinkoksit içerir. Bunlar özellikle hassas ciltlerde, çocuklarda, gebe ve emzirenlerde uygundur. Kimyasal güneş kremleri bu tarz bir endikasyonu olmayan hastalara da uygulanabilir. Güneş kremi kullanırken iki parmak kuralı dediğimiz bir durum vardır. Yüzümüze güneş kremi sürürken bir parmak boyunca sürülmesi lazım. ve yüzün bir tarafına bir parmak, diğer tarafına bir parmak olacak şekilde tüm yüze güneş kremini uygulamak lazım. Güneş kremini sadece yüze değil kulak, boyun bölgesine de uygulamak lazım. Güneş kremini yarım saat evvel kullanıp o şekilde dışarı çıkmak lazım. Çünkü bunların etkisi ortalama 15-20 dakika hatta yarım saat sonra başlar. Dolayısıyla güneş kremini saydığımız bölgelere muhakkak kullanmak lazım" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bakanlık tarafından onaylanan güneş kremlerini tercih etmesi gerektiğini söyleyen Bağlam, "Kimyasal güneş kremleri dedik. Özellikle içeriği kimyasal olanlarda endokrin sistemini bozan kanserojen güneş kremleri de olabilir. Bu yüzden güneş kreminin muhakkak Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekir. Dolayısıyla merdiven altı ürünleri kullanmak çok tehlikeli. Hem onların koruyuculuğu da test edilmemiş olduğundan dolayı, istediğimiz korumayı yakalamayabiliriz, hem de güneş kremine bağlı egzama, alerji ve daha kötü durumlara neden olabilir" diye konuştu.

Son olarak gün içerisinde 3 saatte bir güneş kreminin kullanılması gerektiği yönünde vatandaşları uyaran Bağlam, "Gün içerisinde güneş kremleri yaklaşık 2-3 saat içerisinde etkisini kaybeder. Bu yüzden 3 saat içerisinde bir güneş kremini muhakkak yenilemek lazım. Güneş kremini sürdüm, bana bir şey olmaz deyip dışarı çıkıp saatlerce dolaşırsak, güneş kremine bağlı, daha doğrusu bunu yanlış kullandığımız için yanıklar görebiliriz. Bu yüzden 3 saate bir kullanmamız, tekrar etmemiz gerekir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güneş, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Güneşe maruz kalanlar dikkat: 3 saatte bir krem yenilenmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi
21:50 Kanarya’dan müthiş bir geri dönüş daha Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano’yu 2-1 yendi Kanarya'dan müthiş bir geri dönüş daha! Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
22:27 Jose Mourinho’dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil Jose Mourinho'dan Lille eşleşmesi için olay sözler: Fenerbahçe onlar için kolay bir kura değil
21:27 Elazığ’da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var Elazığ'da düğün salonunda kan aktı, yaralılar var
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 23:29:59. #1.11#
SON DAKİKA: Güneşe maruz kalanlar dikkat: 3 saatte bir krem yenilenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement