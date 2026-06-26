Güneşten Korunmak için Bitkisel Yağlar - Son Dakika
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Güneşten Korunmak için Bitkisel Yağlar

Güneşten Korunmak için Bitkisel Yağlar
26.06.2026 12:13
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Eskişehirli aktar, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için bitkisel yağlar ve uyarılar verdi.

Eskişehirli aktar Metin Ağılönü, güneşin zararlı ışınlarından korunmak ve ciltte oluşabilecek yanıkları önlemek için kullanılabilecek bitkisel yağlar hakkında vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Eskişehir Köprübaşı Caddesi'nde uzun yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, kentte hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların güneşten korunmak amacıyla bitkisel yöntemlere olan ilgisinin arttığını belirtti. Havuç, kakao, buğday tohumu, shea ve avokado gibi doğal yağların ultraviyole ışınlarını kırarak cildi korumaya yardımcı olduğunu ifade eden esnaf, bu ürünlerin tek başına yüzde 100 bir koruma sağlamayacağını vurgulayarak güneşin en yoğun olduğu saatlerde vatandaşların dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Kızarıklıklar için aloe vera ve kantaron yağı çok güzel bir bitkidir"

Güneş nedeniyle ciltte oluşabilecek hasarlara karşı da tavsiyeler veren Ağılönü, "Tabii bizim burada önereceğimiz bir de oluşabilecek başka mesela bu tarz şeylerden oluşabilecek kızarıklıkları da önleme açısından da yani vücutta yanıklar oluşabilir, haliyle kızarıklar meydana gelebilir. Bunun için de aloe vera çok güzel bir bitkidir. Bu bitkiyi sürerek o kızarıklıklarını, aynı zamanda kantaron yağını sürerek de o kızarıklıklarını giderebilirler. Bunlar da koruma altına alan diğer iki yağlardan da birileridir" şeklinde konuştu.

"Kızarıklıklar için aloe vera ve kantaron yağı çok faydalıdır"

Güneş nedeniyle ciltte oluşabilecek hasarlara karşı da tavsiyeler veren Ağılönü, "Tabii bizim burada önereceğimiz, bu tarz etkenlerden dolayı oluşabilecek kızarıklıkları önleme yöntemleri de var. Vücutta yanıklar oluşabilir ve haliyle kızarıklıklar meydana gelebilir. Bunun için de aloe vera çok güzel bir bitkidir. Vatandaşlar bu bitkiyi sürerek ya da aynı şekilde kantaron yağını kullanarak o kızarıklıklarını giderebilirler. Bunlar da cildi koruma altına alan diğer iki üründür" dedi.

"Yoğun saatlerde şapka ve gözlük kullanılmalı ya da dışarı çıkılmamalı"

Doğal ürünlerin tek başına çözüm olamayacağını, vatandaşların güneşin dik geldiği saatlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan aktar Metin Ağılönü, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu doğal yağlar ve bitkisel ürünler tek başına yeterli olmayabilir. Yani bunları kullanınca 'Biz güneşten kendimizi koruduk, artık yanmayız' düşüncesi olmamalıdır. Çünkü yazın özellikle saat 11.00 ile 15.00 arası ya da öğlen 12.00 ile 13.00 ve 17.00 saatleri arasında yoğun güneş altında kalmak çok sağlıklı değildir. Her ne kadar biz bu yağları önersek de haliyle etkileri azalabilir. Bu yüzden o saatlerde şapka ve gözlük kullanılmalı ya da dışarıya çıkılmamalıdır; bunları yaparlarsa daha güzel olur. Sabah dışarıya çıkarken ellerinde havuç yağı, kakao yağı, buğday yağı, shea yağı veya avokado yağı mevcutsa, bu bitkilerden elde edilen yağları yüzlerine ve ciltlerine sürerek çıkarlarsa kendilerini en azından korumuş olurlar. Sahilde güneşlenecek kişiler de aynı şekilde bitkisel ve bu tarz karışımlı yağları, kremleri kullanarak kendilerini koruma altına alabilirler. Ancak yine söylüyorum; bu tarz yağların yüzde yüz koruma sağlayacağını belirtmek yanlıştır. O yüzden güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güzellik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Güneşten Korunmak için Bitkisel Yağlar - Son Dakika

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