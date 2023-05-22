Kolera hastalığı Güney Afrika'da 10 can aldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan

Erdoğan'ın PKK iddiası Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi! Tepkisi hiç olmadığı kadar sert

Gauteng Eyaleti Sağlık Departmanı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde Pretorya'nın kuzeyindeki Hammanskraal bölgesinde görülen ishal vakalarının kolera kaynaklı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

1'İ ÇOCUK 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, 15 Mayıs'tan beri 37'si hastanede olmak üzere 95 kişinin tedavi altına alındığı duyuruldu. Buna göre son bir hafta içerisinde 1'i çocuk 10 kişi kolera nedeniyle yaşamını yitirdi.

TEDAVİ EDİLMEZSE ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.