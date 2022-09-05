Zimbabve'de kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 698'e yükseldi - Son Dakika
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Zimbabve'de kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 698'e yükseldi

05.09.2022 18:02
Zimbabve'de kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 698'e yükseldi

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de görülen kızamık salgınında nisandan bu yana 698 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de görülen kızamık salgınında nisandan bu yana 698 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Zimbabve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede nisan-eylül arasında 6 bin 291 kızamık vakasının tespit edildiği, 698 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, son iki haftada vefat sayısında 4 kat artış yaşandığına, sadece 1 Eylül'de 34 çocuğun hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Aşı karşıtlığı

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, bazı ebeveynlerin dini inançları gereği çocuklarının kızamık aşısı olmasına karşı çıkmalarının, vaka ve vefat sayılarında yaşanan artışın en önemli etkenlerinden olduğu vurgulanmıştı.

Hükümet, bu durumun önüne geçmek için geçen ay çocuklar için ulusal aşı kampanyası başlatmıştı.

Yerel topluluk liderleri ve dini görevliler de bu kampanyaya katılmaya teşvik edilmişti.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Zimbabwe, Eylül, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Zimbabve'de kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 698'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zimbabve'de kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 698'e yükseldi - Son Dakika
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