Güroymak Hastanesi'ne 4 Uzman Hekim Atandı

Bitlis'in Güroymak Devlet Hastanesi'ne 4 uzman hekim atandı.

Güroymak Devlet Hastanesi'nin uzman hekim kadrosu güçleniyor. 130. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında hastaneye 4 farklı branşta uzman hekim ataması yapıldı. Yeni atamaların özellikle ilçe dışına sevklerin azaltılmasına ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İlçede uzun süredir vatandaşların yakından takip ettiği uzman hekim ihtiyacına yönelik gerçekleştirilen yeni atamalar, Güroymak ve çevre belde ve köylerde yaşayan vatandaşlar açısından memnuniyetle karşılandı. Yapılan atamalar kapsamında Güroymak Devlet Hastanesi'ne 1 acil tıp uzmanı, 1 anestezi ve reanimasyon uzmanı,1 kulak burun boğaz (KBB) uzmanı ve 1 psikiyatri uzmanı olmak üzere 4 hekim atandı. Yeni hekimlerin göreve başlamalarının ardından hastanede bu branşlarda sunulan sağlık hizmetlerinin kapasitesinin daha da artması bekleniyor.

Özellikle KBB, psikiyatri, kulak burun boğaz ve anestezi gibi vatandaşların yoğun başvuru yaptığı branşlarda uzman hekim kadrosunun güçlendirilmesi, ilçe açısından önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

Atamaların ardından Güroymak ve çevresindeki vatandaşların bazı muayene, teşhis ve tedavi işlemleri için Bitlis merkeze ya da başka illere gitme ihtiyacının azalmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Anestezi uzmanı atamasının da hastanedeki cerrahi işlemler ve ameliyat hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi açısından önemli olduğu belirtildi.