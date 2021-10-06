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Aksaray'da "Dünya Yeşile Boyanıyor" adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Aksaray'da "Dünya Yeşile Boyanıyor" adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı

06.10.2021 13:32

- Aksaray'da "Dünya Yeşile Boyanıyor" adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı Aksaray'da 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında, "Dünya Yeşile Boyanıyor" adlı etkinlik düzenlenerek, farkındalık yürüyüşü yapıldı.

- Aksaray'da "Dünya Yeşile Boyanıyor" adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı

AKSARAY - Aksaray'da 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında, "Dünya Yeşile Boyanıyor" adlı etkinlik düzenlenerek, farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Aksaray Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü kapsamında engelli vatandaşların sorunlarına farkındalık oluşturmak adına, "Dünya Yeşile Boyanıyor" etkinliği düzenlendi. Etkinlik bünyesinde onlarca engelli vatandaş Bankalar Caddesinde bir araya gelerek yeşil kep, yeşil atkı ve yeşil balonlarla 15 Temmuz Milli İrade Meydanına yürüdü. Engelli vatandaşların yaşam boyunca yaşadıkları sorunların en aza indirilmesi için oluşturulan farkındalık yürüyüşünün ardından engelli vatandaşlar ve aileleri yeşil balonları Vali Yardımcısı Mustafa Duru'nun alkışları eşliğinde gökyüzüne gönderdi. "Buradayız" ve "Farkındayız" etiketli pankart ve yeşil atkılarını katılım gösteren vatandaşlara dağıtan engelli bireyler katılım gösterenlere teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Mustafa Duru, Türkiye'nin temel sorunlarından birisi engelli kardeşlerimizin ulaşım noktasındaki eksiklikleri belirterek, "Türkiye şimdi güzel bir noktaya gelmiş oldu. Hemen hemen her kamu binalarına, kamu kurumlarına ya da ilgili özel binalara erişim sağlama noktasında bir ilerleme sağlanmış oldu. Temennimiz hiçbir engellimizin, hiçbir mağduriyet yaşamadan ülkemizde huzurlu güzel bir şekilde seyahat edebilmesi, yaşayabilmesi, dinlenebilmesi, eğlenebilmesi bu noktada sayın valimizin de bu konudaki hassasiyetleri de aynı noktadadır. Hepimiz inşallah elbirliği ile memleketteki hem engel durumunu biraz daha işte bilinçli ebeveynler olarak düşünmek, hem de mevcut olan engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidererek, sorunlarını gidererek, ulaşım noktasındaki sorunlarını gidererek onların hak ettikleri hayatı yaşatmayı inşallah hep birlikte başaracağız" dedi.

Aksaray Engelliler Derneği Başkanı Bekir Kaya ise, "Bu rahatsızlık beyinden gelen bir rahatsızlık ancak burada önemli olan şu, farkındalığımızı yaptık. Vatandaşlarımızda bize gelip geçerken baktılar. Gördüler, güzel de bir katılım var. Ancak ülkemizde olduğu gibi ilimizde de çok güzel şeyler oluyor. Bundan yıllar önce yani yıllar derken fazla değil 10-15 bu tür rahatsızlıkları hem bilen yoktu hem de bu tür rahatsızlıklardan vatandaşlarımız ya da rahatsız olmayan kişiler diyelim biz onlara kaçıyorlardı. Ama hükümetimizin, Aksaray Belediyemizin, valiliğimizin ve ona destek olarak da biz engelli derneklerinin yapmış olduğu çalışmalarla Aksaray çok güzel bir yere geldi" diye konuştu.

Aksaray'da Dünya Yeşile Boyanıyor adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı
Aksaray'da Dünya Yeşile Boyanıyor adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı
Aksaray'da Dünya Yeşile Boyanıyor adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı
Aksaray'da Dünya Yeşile Boyanıyor adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı

Mustafa Duru, Aksaray, Engelli, 6 Ekim, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Aksaray'da 'Dünya Yeşile Boyanıyor' adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'da "Dünya Yeşile Boyanıyor" adlı farkındalık yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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