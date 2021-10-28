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Anne adaylarına aşı olun çağrısı: Covid-19'a yakalanan hamile kadınlarda bağışıklık düşüyor - Son Dakika

Anne adaylarına aşı olun çağrısı: Covid-19'a yakalanan hamile kadınlarda bağışıklık düşüyor

28.10.2021 11:15

Anne adaylarına aşı olun çağrısı: Covid-19'a yakalanan hamile kadınlarda bağışıklık düşüyor Korona virüse yakalanan hamile kadınların, fizyolojik değişikliklerden dolayı bağışıklık sisteminin zayıflaması sebebiyle hastalığın daha ağır geçirdiğini belirten uzmanlar, anne adaylarına gebelik...

Anne adaylarına aşı olun çağrısı: Covid-19'a yakalanan hamile kadınlarda bağışıklık düşüyor

KIRIKKALE - Korona virüse yakalanan hamile kadınların, fizyolojik değişikliklerden dolayı bağışıklık sisteminin zayıflaması sebebiyle hastalığın daha ağır geçirdiğini belirten uzmanlar, anne adaylarına gebelik öncesinde aşı olmalarını tavsiye etti.

Korona virüs, hamile kadınların erken doğum yapmalarına, hastalığı ağrı geçirmelerine, hatta ölümüne neden oluyor. Korona virüsün hamileler ve anne karnındaki bebekler üzerindeki etkisiyle ilgili çalışmalar devam ederken, anne adayları ister istemez endişeye kapılıyor. Covid-19'a yakalanan hamilelerde bağışıklık sistemi düşüyor. Bu nedenle uzmanlar, hamile kadınların hastalığı ağır geçirmemeleri için aşı yaptırmaları gerekiyor. Uzmanlar, anne adaylarına gebelik öncesinde de aşıyı ihmal etmemeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selma Demir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, gebelik düşünen kadınların mutlaka aşı olmaları gerektiğini söyledi.

"Fizyolojik değişikliklerden dolayı immun sistemi daha zayıf"

Korona virüse bağlı anne bebek ölümlerinin son zamanlarda fazla olduğu olduğunu belirten Dr. Demir, emzirme döneminde de mutlaka aşı olunması gerektiği ifade ederek, şunları kaydetti.

"Son zamanlarda da zaten dünyada da en çok konuşulan konulardan biri bu; gebelikte Covid'e bağlı anne ölümlerinin artmış olması. Aslında araştırmalar gösteriyor ki gebelikte Covid hem ağır seyrediyor, Covid'e bağlı anne bebek ölümü biraz daha fazla. Erken doğum ya da düşük doğum durumlarda daha fazla görünüyor. Bunun birçok sebebi var şöyle; hamileliğe bağlı fizyolojik sebepler, özellikle gebeliğin son dönemlerinde hastalara hem yeterli ilaç vermemizden dolayı hem de fizyolojik değişikliklerden dolayı immun (bağışıklık) sisteminin daha zayıf olmasından dolayı Covid daha ağır seyrediyor."

"Gebelerimize aşı olmayı tavsiye ediyoruz"

Anne ölümlerinin fazlalaşmaya başladığını dile getiren Dr. Demir, "O nedenle gebelerde korunma daha önemli. Daha büyük bir önem arz ediyor. Biz o yüzden gebelere özellikle gebe kalmayı düşünen hanımlara gebelikten önce gebe kalmadan önce aşı olmayı tavsiye ediyoruz. Emzirme döneminde özellikle aşı olmayı tavsiye ediyoruz. Gebelerimize de yine aşı olmayı tavsiye ediyoruz. Gebelikte aşı aslında 34 ülkede yaklaşık herkes şu anda öneriyor gebelikte aşı olmayı. Her döneminde güvenli olduğu söyleniyor. Ama en ideal zaman son üç aya kalmadan ikinci, üç ayda özellikle" dedi.

"Bir gebenin kaybı sağlıkçıyı derinden üzüyor"

Dr. Demir, "Gebelik düşünen kadınların özellikle ve mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz. Gebelikten sonra da mutlaka aşılarını olsunlar. Sağlık Merkezine başvurup bilgi alsınlar. Lütfen gebe kalmadan önce aşı olmadıysanız eğer bebek düşünüyorsanız aşılarınızı olun. Sadece doktor olarak değil, bende anneyim. Anne olarak bizimde canımızı yakıyor. Bir gebenin yaşadığı sıkıntı bir gebenin kaybı sağlıkçıyı daha derinden üzüyor" ifadesi kullanıldı.

Anne adaylarına aşı olun çağrısı: Covid-19'a yakalanan hamile kadınlarda bağışıklık düşüyor
Anne adaylarına aşı olun çağrısı: Covid-19'a yakalanan hamile kadınlarda bağışıklık düşüyor
Anne adaylarına aşı olun çağrısı: Covid-19'a yakalanan hamile kadınlarda bağışıklık düşüyor
Anne adaylarına aşı olun çağrısı: Covid-19'a yakalanan hamile kadınlarda bağışıklık düşüyor

Koronavirüs, Gebelik, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Anne adaylarına aşı olun çağrısı: Covid-19'a yakalanan hamile kadınlarda bağışıklık düşüyor - Son Dakika


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