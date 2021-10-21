Üye Girişi
Aşılamada "mavi" kategoriye geçen Kırşehir'de 380 bin doz aşı yapıldı - Son Dakika

Aşılamada "mavi" kategoriye geçen Kırşehir'de 380 bin doz aşı yapıldı

21.10.2021 10:59
Aşılamada

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamada yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaşılan kentte bu alanda kritik seviyeyi aştıklarını söyledi.

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, ikinci doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamada yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaşılan kentte bu alanda kritik seviyeyi aştıklarını söyledi.

Bulut, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin birinci doz aşıda yüzde 85-86 seviyesine geldiğini, 380 bin doz aşı uygulayarak "mavi" kategoriye girdiklerini ifade etti.

İkinci doz aşıda yüzde 75'e ulaşarak kritik eşiği aştıklarını vurgulayan Bulut, ancak bunun salgının tamamen gittiği anlamına gelmediği uyarısında bulundu.

Başarıya ulaşmak için toplumun tamamını aşılamayı hedeflediklerini belirten Bulut, şöyle devam etti:

"Mobil ekiplerimiz hala çalışmalarına devam ediyor. Herhangi bir kurumdan toplu aşılama konusunda talep olursa biz desek oluyoruz. Köylerde muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Toplu şekilde aşılara devam ediyoruz. Kırşehir'de toplam 380 bin doz aşıyı geçtik. Merkezdeki bir binamızın boş bir yerini aşı için ayarladık. Vatandaşlarımız, soğuk havada üşümeden aşılarını olabiliyor. Burada da bir alanı aşı için ayırdık, 'Aşı nerede olunuyor?' diye soran bile olsa geri çevirmeden aşısını yapıyoruz. Yeter ki oranımız artsın, salgın hızlı bir şekilde bitsin."

Okullarda da İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde aşı bilgilendirme çalışması yürüttüklerini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Okullar açıldıktan sonra öğrencilerimizin aşı olup olmamakla ilgili tereddütleri vardı. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle bu konuda ortak çalışmamız oldu. Sağlık meslek liselerindeki eğiticilerle bizim doktorlarımız bir araya gelerek okullarda aşı ile ilgili bilgi verildi. Onların bu konudaki sorularını dinledik, danıştılar, bu sayede tereddütlerini giderdiler. Bir sınıfta bir öğrenci aşı yaptırdıktan sonra bir şey olmadığını görünce diğer çocukların da aşı yaptırma cihetine gittiğini gördük. 15 yaş altı öğrencilerimizdeki aşı oranımız ilk başta çok düşüktü. Şu anda yüzde 30 seviyesine çıkmış durumda. 15-19 yaş aralığında yüzde 60'a yaklaştık. Üniversite yaş grubunu da kapsayan 19-24 yaş arasında da yüzde 70-75 bandına yaklaştık. Gençlerin de artık güvenle aşıya geldiklerini görüyoruz. Bu oran arttıkça sınıflarda enfeksiyon ve karantinaların azaldığını görüyoruz."

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Ali Bulut, Kırşehir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Aşılamada 'mavi' kategoriye geçen Kırşehir'de 380 bin doz aşı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alman otomobil üreticisi Opel, egzoz emisyon düzeylerini manipüle ettiği gerekçesiyle ceza ödedi 10:53 Alman otomobil üreticisi Opel, egzoz emisyon düzeylerini manipüle ettiği gerekçesiyle ceza ödedi Bakan Koca'nın 10:50 Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı tepkilere neden oldu! Sosyal medyada istifası istendi 10:15 "CHP'nin oyları artıyor" sözlerine Bülent Arınç'tan açıklama: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti 10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek 09:48 Meteoroloji uyardı! Hava durumu 5 derece birden değişecek Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı 09:20 Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı
Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı 08:56 Yemen hükümeti, ülke içindeki işlemlerde döviz kullanılmasını yasakladı PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü 07:56 PKK'nın sözde kadın sorumlusu, TSK ve MİT'in operasyonunda öldürüldü

Son Dakika Haberleri
10:56 Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 9,26'dan işlem görüyor
10:53 Alman otomobil üreticisi Opel, egzoz emisyon düzeylerini manipüle ettiği gerekçesiyle ceza ödedi
10:51 Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler
10:38 Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı
10:35 Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi
10:15 "CHP'nin oyları artıyor" sözlerine Bülent Arınç'tan açıklama: AK Parti'nin oyları düşüyor demedim
10:13 Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi
10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti
10:06 DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'
10:02 ABD'li gazetecinin Putin'le yaptığı röportaj gündemden düşmüyor! Bacaklarını sürekli Rus lidere uzatması eleştirildi
Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 9,26'dan işlem görüyor Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 9,26'dan işlem görüyor         
10:56
Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler Erzurum'da vatandaşlar sabah büyük bir sürprizle karşılaştı! Eksi 5 derece soğukla burun buruna geldiler         
10:52
Taksicilerin Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı         
10:38
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi         
10:13
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik' DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise 'Cumhur tek, Millet birlik'         
10:07
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak Otopark yönetmeliğinde yeni karar! 250 metrekareden az arazilerde yol boyu otoparkı kullanılacak         
08:59
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte son tahminler         
07:40
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun? Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?         
19:13
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Restoranda Restoranda "Köpeğin bana değdi" kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 11:04:19. #1.13#
SON DAKİKA: Aşılamada "mavi" kategoriye geçen Kırşehir'de 380 bin doz aşı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement