Üye Girişi
Bakan Koca sevindirici haberi paylaştı, İl Sağlık Müdürü önümüzdeki 3 mevsime işaret etti - Son Dakika

Bakan Koca sevindirici haberi paylaştı, İl Sağlık Müdürü önümüzdeki 3 mevsime işaret etti

05.10.2021 16:54
Bakan Koca sevindirici haberi paylaştı, İl Sağlık Müdürü önümüzdeki 3 mevsime işaret etti, System.String[]

- Bakan Koca sevindirici haberi paylaştı, İl Sağlık Müdürü önümüzdeki 3 mevsime işaret etti Maviye dönüşen Tekirdağ Sonbahar, Kış ve İlkbahar'da koronayı rahat geçirecek Sağlık Bakanı Koca, Tekirdağ ile ilgili sevindirici haberi dün gece paylaşmasının ardından açıklamada bulunan İl Sağlık...

- Bakan Koca sevindirici haberi paylaştı, İl Sağlık Müdürü önümüzdeki 3 mevsime işaret etti

Maviye dönüşen Tekirdağ Sonbahar, Kış ve İlkbahar'da koronayı rahat geçirecek

TEKİRDAĞ - Sağlık Bakanı Koca, Tekirdağ ile ilgili sevindirici haberi dün gece paylaşmasının ardından açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Kalkan, aşıdaki bu oranlar sayesinde Sonbahar, Kış ve İlkbaharın rahat geçirilebileceğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam Tekirdağ'a yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşım ile sevindirici haberi verdi. İkinci dozda yüzde 75'lik oranla mavi kategoriye dönüştüğü konusunda Bakan Koca tarafından yapılan paylaşımın ardından Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan da açıklama yaptı. Dr. Kalkan açıklamasında, Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlara teşekkür ederek, bu oranın önümüzdeki 3 mevsimi daha rahat geçirileceğinin anlamına geldiğini ifade etti.

"Kurallardan taviz vermeyeceğiz"

"Öncellikle vatandaşlarımıza aşılama çalışmalarına gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerine başlayan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Kalkan, "Bu Sonbaharı, Kışı ve İlkbaharı rahat geçireceğimiz anlamına geliyor. Rehavete kapılmadan, maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat göstererek, aşılanmamış bireyleri ikna çalışmalarını da bu arada sürdürerek, daha iyi yerlere geleceğimizi ümit ediyoruz. İlimiz 2 doz aşılamada mavi ille arasına girmiş bulunmaktadır. Birinci dozda da iller arasında daha sağlıklı olma yarışı devam ediyor. Bu anlamda da ilk üçte tamamlamıştık. Baharda sevdiklerimizle birlikte kucaklaşmak istiyorsak, iyi bir bahar karşılaması yapmak istiyorsak bu kurallardan taviz vermeyeceğiz. Verenleri de bize yakışan usul ve davranışlarla uyararak, dikkatli olmaya davet edeceğiz. Çünkü zincirin en yumuşak, kırılabilir halkası maalesef aşıdan imtina eden vatandaşlarımız olmaktadır. Bunu topluca şehrimizden, ülkemizden, tüm dünyadan biran önce göndermek istiyorsak tedbirlere hiçbir zaman rehavet göstermeyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı, tekrar tekrar aşı gibi ucuz yöntemle gerçekleşebilecek, daha sonra çok pahalı bedellerle ödememize yol açabilecek duruma biz koruma imkanından yararlanmaya davet ediyorum" dedi.

"Aşılanmış insanda aynı şekilde bu tedbirlerle birlikte yaşamalıdır"

Kalkan açıklamasının devamında, "Toplumsal olarak yüzde 80'lerin üzerinde, çift doz aşıda ve belki bundan sonra ihtiyaç duyulması halinde yapılacak hatırlatıcı doz denilen yeni aşılar gündeme gelebilecektir. Bu anlamada aşılanma çalışmalarımızla paralel, korunmayı da bir kültür haline getirmeliyiz. Bu bizimle yaşayacak bir kültürdür. Aslında medeniyetimizde ve öz değerlerimizde de temizlik gibi, bir başka insanın hakkına, hukukuna riayet etmek gibi çok temel değerlere sahibiz. Aşılanmayan insan, sosyal mesafeye dikkat etmeyen insan bu toplumda bu hadisenin devamını sağlamaktadır. Ama aşılanmış insanda aynı şekilde bu tedbirlerle birlikte yaşamalıdır. Bu bir kültürdür bu kültür giderek toplumumuza yerleşiyor. Ben ümit varım, daha da ümitli olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Tekirdağlı bir vatandaş ise, "Vatandaş gecikmeden aşılarını yapsın. Yalan propagandalar var, yanlış propagandalar var. Aşı aleyhinde konuşanlar var. Vatandaşlar bu konuda etkilenmesin. En kısa zamanda aşılarını yaptırsınlar" dediler.

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, İlkbahar, Tekirdağ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca sevindirici haberi paylaştı, İl Sağlık Müdürü önümüzdeki 3 mevsime işaret etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bu görüntü İstanbul'dan! Simit satması engellenen kişi verici kulesine çıkıp intihara kalkıştı 16:43 Bu görüntü İstanbul'dan! Simit satması engellenen kişi verici kulesine çıkıp intihara kalkıştı A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı 16:35 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada 16:00 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada
Safra hasadı başladı! Kilosu 60 bin lira 15:34 Safra hasadı başladı! Kilosu 60 bin lira Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi 15:29 Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi Şehirler arası otobüslerde açık bilette 14:53 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı
100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 14:33 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı 13:38 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı

Son Dakika Haberleri
16:51 WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı
16:42 Bu görüntü İstanbul'dan! Simit satması engellenen kişi verici kulesine çıkıp intihara kalkıştı
16:37 Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi
16:34 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı
16:27 Sarı-Lacivertli yıldızlar dev kulüplerin dikkatini çekti
16:15 Uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit mi edildi? Polis Aleyna'yı ölüme sürükleyen mesajların peşine düştü
16:02 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 5 Ekim 2021
15:59 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada
15:58 Oyuncu Barbra Streisand, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'e övgüler yağdırdı
15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir
WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesi BiP'in işine yaradı! Bir gecede aktif kullanıcı sayısını iki kat arttı         
16:51
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Sarı-Lacivertli yıldızlar dev kulüplerin dikkatini çekti Sarı-Lacivertli yıldızlar dev kulüplerin dikkatini çekti         
16:27
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir         
15:36
Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti Teşkilat dizisindeki racon sahnesi izleyenleri mest etti         
15:31
Gezintiye çıktığı yaylada devasa boyutta mantar buldu Gezintiye çıktığı yaylada devasa boyutta mantar buldu         
15:09
Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni düzenleme: Mahalle bakkallarına bayilik verilerek fahiş fiyatın önüne geçilecek         
14:40
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?         
14:20
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi         
08:04
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 16:58:56. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Koca sevindirici haberi paylaştı, İl Sağlık Müdürü önümüzdeki 3 mevsime işaret etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement