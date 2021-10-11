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Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak - Son Dakika

Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak

11.10.2021 08:11
Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.


Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak

Fahrettin Koca, Twitter, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak - Son Dakika


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