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Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı - Son Dakika

Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı

10.10.2021 10:54

Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı Baş dönme şikayeti ile hastaneye götürüldü, başında beyin büyüklüğünde tümör çıktı Ümraniye'de 3 yaşındaki Arif Kahraman, ailesi tarafından baş dönme şikayeti ile hastaneye götürüldü.

Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı

Baş dönme şikayeti ile hastaneye götürüldü, başında beyin büyüklüğünde tümör çıktı

İSTANBUL - Ümraniye'de 3 yaşındaki Arif Kahraman, ailesi tarafından baş dönme şikayeti ile hastaneye götürüldü. Doktorlar, Kahraman'ın başında beyin büyüklüğünde tümör olduğunu tespit etti. 10 aydır yaşam mücadelesi veren 3 yaşındaki çocuğun acılı annesi Büşra Kahraman, yetkililerden yardım istiyor.

Ümraniye'de yaşayan Büşra ve Yasin Kahraman çiftinin 3 yaşındaki oğlu Arif Kahraman, ailesi tarafından baş dönme ve yürüme şikayeti ile Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkikler sonucu Arif Kahraman'a yetişkinlerde rastlanılan ve 100 bin kişiden 10 kişide nadir görülen 'Glioblastoma' kötü huylu tümör teşhisi konuldu. Doktorlar aileye, nadir görülen bir hastalık olduğunu ve tümörün 3 yaşındaki Arif Kahraman'ın beyninin tamamını kapladığını söyledi. Oğlu Arif Kahraman'ın 10 ay hastanede yaşam mücadelesi verdiğini belirten Büşra Kahraman, yetkililerden yardım istiyor.

"Yüz bin kişide 10 kişide görülen bir tümörmüş"

Anne Büşra Kahraman, "Ocak ayından yürüme ve baş dönmesi şikayetiyle Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurduk. Hastane çocuğumun tomografi ve MR'ı çekildi. Çocuklarda nadir görülen 4'üncü evre yetişkin Glioblastoma tümörü olduğu teşhisi konuldu. Patoloji bölümünden çocuğumun başından parça aldılar. Tümör sinir sisteminde olduğu için omurilik suyunun akmadığı tespiti yapıldı. Oğlumda görülen tümör yetişkin tümörü olarak yüz bin kişide 10 kişi de görülen bir tümörmüş" diye konuştu.

"Oğluma umut olsunlar"

Acılı anne Büşra Kahraman konuşmasının devamında, "Arif, Kemoterapiye yanıt vermediği için akıllı haplarla bir ay ışın tedavisi uygulandı. Haziran ayında tümörün büyümesi nedeniyle bilinci kapandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Tümör beyninin büyüklüğü kadarmış. Oğlum 10 aydır yaşam mücadelesi veriyor. Yetkililere sesleniyorum, oğluma bir ses bir umut olsunlar. Doktorlar oğlumun öleceğini söylediler ama oğlum mücadele ediyor. Belki ameliyatı da kaldıracak ve kurtulacak. Ameliyat sonrası sakat da kalsa, başımın üstünde yeri var. Ben onu pamuklara sarar gene de bakarım" dedi.

Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı
Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı
Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı
Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı

Araştırma Hastanesi, Ümraniye, Göztepe, Tümör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baş dönmesi şikayetiyle hastaneye götürülen 3 yaşındaki çocuğun başında tümör çıktı - Son Dakika
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