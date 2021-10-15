Üye Girişi
Bilecik'te mobil kanser tarama aracı hizmete girdi - Son Dakika

Bilecik'te mobil kanser tarama aracı hizmete girdi

15.10.2021 11:06
Bilecik'te mobil kanser tarama aracı hizmete girdi

Bilecik'te vakaların zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.

Bilecik'te vakaların zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla temin edilen mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde aracın teslimi için düzenlenen törende konuşan Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, sağlık çalışanlarına pandemi süresince gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kızılkaya, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ve sanayi kuruluşlarının bağışlarıyla temin edilen aracın devlet, millet beraberliğinin en güzel örneği olduğunu ifade etti.

Vali Kızılkaya, kanserin hayatı tehdit eden hastalıklardan birisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kanserle mücadelede en önemli yöntem erken teşhis. Erken teşhisi sağlayabilmek adına 'Mobil Kanser Tarama' aracını hizmete almış bulunuyoruz. Emeği geçen kurum ve kuruluşlara, paydaşlarımıza, iş adamlarımıza, sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Birçok hizmetlerinin el ele verilerek yapılacağının bir örneği olarak bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum."

İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı da kanser hastalıklarında erken teşhisin ve tedavinin önemine değinerek, "Kanser hastalığı günümüzün önemli bir halk sağlığı sorunu olup, kalp ve damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında 2'nci sırada yer almaktadır. Kanser hastalıklarında en önemli nokta ise erken teşhis ve tedavidir. Geçtiğimiz yıl içinde Türkiye genelinde 4 adet dijital mamografi cihazı alındı ve bunlardan birisi Bilecik'e tahsis edildi. Cihaz geldikten sonra araç temin edilerek, donanımları tamamlandı." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Mobil kanser tarama" aracının temin edilmesinde desteklerde bulunan kuruluşlara plaket veren Vali Dr. Kızılkaya, beraberindekilerle kanser tarama aracının açılışını yaptı.

Bilecik'te mobil kanser tarama aracı hizmete girdi
Bilecik'te mobil kanser tarama aracı hizmete girdi
Bilecik'te mobil kanser tarama aracı hizmete girdi

İl Sağlık Müdürlüğü, Bilecik, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bilecik'te mobil kanser tarama aracı hizmete girdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi 11:06 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu 10:51 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu Yol verme kavgası kanlı bitti! Taksi yolcusu, temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü 10:48 Yol verme kavgası kanlı bitti! Taksi yolcusu, temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi 10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi 09:26 Pink Floyd'un 78 yaşındaki solisti George Rager Waters, 5. kez dünya evine girdi
Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu 08:12 Eşinin boğazı kesilmiş olarak bulunmuştu! Kayıplara karışan otelci Nuri Yıldız'ın cansız bedeni bulundu Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi 08:00 Sigara ve otomobil vergisinde yeni karar! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına çıkarma yetkisi verildi

Son Dakika Haberleri
11:05 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı
10:51 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, 10 metre derinlikteki kuyuda bulundu
10:48 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları
10:48 Yol verme kavgası kanlı bitti! Taksi yolcusu, temizlik işçisini bıçaklayarak öldürdü
10:27 BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı
10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı
10:22 AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi
10:15 Oyuncu Bensu Soral'dan, Hakan Baş ile boşandığı iddiasına jet hızında yalanlama geldi
10:06 Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Marmaray'da devrim niteliğinde değişiklik! Yolcular artık telefonla konuşup internete dolaşabilecek Marmaray'da devrim niteliğinde değişiklik! Yolcular artık telefonla konuşup internete dolaşabilecek         
11:11
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları         
10:49
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Zehra Güneş, Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi         
17:10
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 11:15:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bilecik'te mobil kanser tarama aracı hizmete girdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement