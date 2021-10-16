Üye Girişi
Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha bakteri var - Son Dakika

Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha bakteri var

16.10.2021 00:33

Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha bakteri var Dünyada yapılan çalışmalarda cep telefonlarının riskli bulunduğunu söyleyen Prof Dr. Yorulmaz, bu kapsamda cep telefonlarının tuvaletlerden on kat daha fazla bakteri barındırdığının ortaya koyulduğuna değindi.

Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha bakteri var

EDİRNE - Dünyada yapılan çalışmalarda cep telefonlarının riskli bulunduğunu söyleyen Prof Dr. Yorulmaz, bu kapsamda cep telefonlarının tuvaletlerden on kat daha fazla bakteri barındırdığının ortaya koyulduğuna değindi.

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü sebebiyle açıklamada bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde el yıkama ve hijyen konusunun öneminin daha iyi anlaşıldığına vurgu yaptı.

Kovid-19 salgını vatandaşların tüm alışkanlıklarını olduğu gibi el yıkama alışkanlıklarını da değiştirdi. Salgın öncesi sürekli ellerini yıkayan kişiler takıntılı gibi görülürken, salgınla mücadele döneminde toplumun her kesiminin el yıkamayı alışkanlık haline getirdiği görüldü.

Her gün defalarca telefona dokunup başka yerlere dokunulduğunu dolayısıyla çok sayıda mikrobun telefonlara bulaştırıldığını söyleyen Prof. Dr. Yorulmaz, "Sonra o telefonu kulağımıza götürüyoruz. Yüzümüze bulaştırmış oluyoruz. En sık kullandığımız araçlardan birisi olan cep telefonuyla vücudumuza mikrop almış oluyoruz" dedi.

"Bulaşıcı hastalıkların yüzde 80'i eller yoluyla taşınıyor"

Çevre ile ilişki sağlamada en önemli organ olan ellerle gün içinde pek çok yere, eşyalara, insanlara, paraya, elektrik anahtarlarına, besinlere dokunulduğuna değinen Tıp Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, bu sebeple, hastalıkları meydana getiren mikropların ve diğer kirliliklerin en kolay bulaşacağı organların da yine eller olduğunu söyledi. Elle dokunulan tüm maddelerin sayısız mikrop ya da başka kirlilikler bulundurabildiğini söyleyen Prof. Dr. Yorulmaz, bulaşıcı hastalıkların yüzde 80'inin eller yoluyla taşındığını vurguladı.

Eğer eller yeterince temiz değilse mevcut kirlilikler ve mikropların böylece vücuda bulaştırılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Yorulmaz, "Buna ek olarak ellerimiz yeterince temiz değilse dokunduğumuz çocuklarımıza, yaşlılarımıza, diğer aile bireylerine de mikrop ve diğer kirlilikler ile hastalık bulaştırmak mümkündür. Dokunduğumuz yiyecekler, tabaklar, kaşıklar, diğer eşyalar yolu ile de kirlilikleri ve artışını sürdürmekte olan koronavirüs de dahil olmak üzere mikropları sevdiklerimize bulaştırmak mümkündür" ifadelerine yer verdi.

"Eldeki mikropların yüzde 99,9'u doğru yıkama ile uzaklaştırılabilir"

Hastalık ve mikroplardan korumanın en kolay ve etkili yolunun, ellerin doğru biçimde yıkanması olduğunu belirten Prof. Dr. Yorulmaz, doğru bir biçimde yıkama ile eldeki mikropların yüzde 99,9'unun uzaklaştırılabildiğini söyledi.

Toplu yaşanılan yerlerde, özellikle de okullarda doğru teknikle el yıkama işleminin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Yorulmaz, "El hijyeni için en uygun yol, akar su ve sabunla yapılan en az 30 saniye süreli el yıkama ile sağlanabilir. Doğru el yıkama alışkanlığımızın olması, aynı zamanda çocuklarımızın da bu alışkanlığı kazanmasında çok önemlidir. Çünkü çocuklar kendilerine söylenenlerden çok yaptıklarımızdan etkilenmektedir" dedi.

El yıkamada kullanılacak sabun ve havluların kuru olması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Yorulmaz, "Kalıp şeklindeki katı sabunlar, özellikle toplu yaşanılan yerlerde pek çok kişi tarafından defalarca kullanıldıkları için üzerlerinde birçok mikrop barındırırlar. Bu nedenle toplu yaşanan yerlerde ve kalabalık ailelerde katı sabun kullanımı uygun olmamaktadır. Eğer katı sabun kullanılıyorsa her kullanımdan sonra sudan geçirilerek, üzeri mekanik olarak temizlenmelidir. Bu tür ailelerde ve toplu yaşanılan yerlerde sıvı sabun daha uygundur, sadece ele alınan miktarı kullanılır, geriye kalanı ile temas olmaz. Ancak, sıvı sabun miktarı azaldığında, kaba ilave yapılmamalı, kaptaki sıvı sabun boşaltılıp yıkanıp kurulandıktan sonra kaba yeniden yeni sıvı sabun doldurulmalıdır. Özellikle kalabalık grupların kullanımı için (okullar, avm'ler gibi) sıvı sabun ile birlikte elleri kurulamak için kağıt havlu kullanılmalıdır" şeklinde açıklamada bulundu.

"Ellerimizi daha sık yıkamaya başladık"

Salgından önce ellerini bu kadar dikkatli ve titiz bir şekilde yıkamadığını söyleyen vatandaşlardan Dilay Dağdevren, "Pandemi bizim birçok alışkanlığımızı geri getirdi. Ellerimizi daha sık yıkamaya başladık. Titiz davranıyoruz. Özellikle işten çıkıp eve gittiğimde ilk olarak ellerimi yıkamaya özen gösteriyorum. Daha dikkatli yıkıyorum. Sürekli hijyen altında oluyorum. Etrafımızdaki kişilerden de bu hijyen konusunda daha dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Kovid hijyen olmayan kişilere daha çabuk bulaşıyor"

Pandemiden önce hijyen konusuna çok dikkat edilmediğini söyleyen vatandaşlardan Levent Yaçi, "Pandemiden sonraki süreçte herkes daha çok dikkat etmeye başladı. Koronavirüs denilen illet her anlamda hijyen olmayan kişilere daha çabuk bulaşıyor. O yüzden ellerimizi bol bol yıkayacağız ve hijyene dikkat edeceğiz" dedi.

Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha bakteri var
Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha bakteri var
Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha bakteri var
Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha bakteri var

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, 15 Ekim, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha bakteri var - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu 00:00 Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayarak tek bir şart koştu Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı 23:18 Galatasaray'dan gündeme oturan gönderme! Squid Game paylaşımı bomba etkisi yarattı Emekli polis, kahvehanede tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 2 ölü 22:31 Emekli polis, kahvehanede tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı: 2 ölü
9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı 21:11 9 aylık hamile kadın, doğum öncesi gittiği masaj salonunda masörün tecavüzüne uğradı Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu 19:56 Akaryakıta zam gelmesinin ardından petrol istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Esnaf gezisinde Ali Babacan'a sert tepki! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu 18:26 Esnaf gezisinde Ali Babacan'a sert tepki! Kendisini Abdullah Gül üzerinden savundu
Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı 17:25 Ünlü manken Sevda Demirel sütyensiz alışveriş turuna çıktı AK Partili eski vekil doğalgaz için 17:13 AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı

Son Dakika Haberleri
18:48 Kayseri'de bir kadın, misafirliğe gittiği evde hayatını kaybetti
18:20 PSG, Messi'yi bile gölgede bırakacak transferi bitiriyor
18:17 Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu
18:11 Son zamlarla benzin ve motorin arasında bir fark kalmadı
17:59 Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu
17:37 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı
17:36 Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor
17:16 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi
17:15 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
17:09 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı İnanılır gibi değil! Barcelona'nın Türk yıldızı için A Milli Takım yolu tamamen kapandı         
00:48
Ermenistan Başbakanı Paşinyan sonunda pes etti! Ermenistan Başbakanı Paşinyan sonunda pes etti! "Türk Koridoru" açılıyor         
23:36
Kaldırımdan giden yayadan kornayla yol isteyen taksiciye 864 lira ceza kesildi Kaldırımdan giden yayadan kornayla yol isteyen taksiciye 864 lira ceza kesildi         
22:44
Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor         
21:57
Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme Yayıncı kuruluş ekranlarında Volkan Demirel'e Emre uyarısı: Bir daha sakın deme         
21:03
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek         
19:19
Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu         
18:17
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi         
17:17
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart         
14:43
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu         
08:17
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2021 01:04:26. #1.12#
SON DAKİKA: Bu uyarıya dikkat: Cep telefonlarında tuvaletten 10 kat daha bakteri var - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement