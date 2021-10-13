Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'dan aşı uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, aşılanmamış her bir kişinin, aşılanma dönemine erişmemiş ya da henüz tamamlanmamış kişiler için risk teşkil ettiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden, Sağlık Bakanlığının duyurduğu 25 Eylül-1 Ekim verilerine göre her 100 bin kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka yoğunluğunun bir önceki haftaya kıyasla en fazla arttığı il olan Bursa'daki durumla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuzyılmaz, vaka sayılarını aşağıya çekmek için öncelikle aşı olmayan ya da tüm dozlarını tamamlamayanların aşı olması ve hep birlikte kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Daha önce vatandaşların büyük çoğunluğunun tedbirlere uyması sayesinde ildeki vaka sayılarının Türkiye ortalamasının çok altında seyrettiğini belirten Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Havaların soğumasıyla açık alanlardan kapalı mekanlara geçiş oldu. Vatandaşların maske takma konusunda rehavete kapıldıklarını görüyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığına üzülerek şahit oluyorum. Sosyal medyada çıkan asılsız yazılara itibar ederek aşı olmaktan çekinen bir kesim var. Aşı ve etkileri konusunda yüzlerce bilimsel çalışma yapılıyor. Yetkin kurumların onayından sonra kullanıma veriliyor. Hiç kimse sosyal medyadaki yalan yanlış bilimsel gerçeklikten uzak açıklamalara itibar etmemeli."

"Kimsenin vebalini almayın"

Yavuzyılmaz, Türkiye'de aşıyla önlenebilir bulaşıcı hastalıkları engellemeyi, dolayısıyla bu hastalıkların neden olduğu ölümleri ya da kalıcı sekelleri önlemek amacıyla uzun yıllardır aşılama programlarının başarılı bir şekilde uygulandığını aktardı.

Aşılanma yoluyla bireylerde bağışıklığın sağlanacağını, bu sayede kişi hastalıktan korunurken aynı zamanda toplumsal bağışıklığa ulaşılacağını bildiren Yavuzyılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplumda aşılı bireylerin sayısı arttıkça, aşılanmamış bireylerin hastalık etkeniyle temas olasılığı ve hastalığın o toplumda görülme sıklığı azalır. Dolayısıyla aşılanmamış her bir kişi, henüz aşılanma dönemine erişmemiş ya da aşılanması henüz tamamlanmamış kişiler için risk teşkil etmektedir. Bu kişi babanız, anneniz, kardeşiniz veya arkadaşınız olabilir. Kimsenin vebalini almayın. Bu nedenle aşı olun. Çünkü aşı, virüsle karşılaştığımızda ya hastalığa engel oluyor ya da hafif atlatmamızı sağlıyor.

Bursa'da aşı yaptırma oranında en düşük grubu 20 yaş altı gençlerin oluşturduğuna dikkat çeken Yavuzyılmaz, "Bugüne kadar ilimizde 4 milyon 216 bin 818 doz aşı yapıldı. Birinci doz aşılamada 2 milyon 51 bin 721, ikinci doz aşılama da ise 1 milyon 757 bin 827 kişi aşısını yaptırdı. Hedefimiz ikinci doz aşılamada yüzde 75'i geçerek mavi kategoride yer almak. Halkımızdan daha fazla gayret ve aşılamaya önem vermelerini istiyoruz. Özellikle okullarda, konser alanlarında, düğünlerde kısacası her türlü cemiyette maske mesafe temizlik kurallarına uyalım. Uymayanları uyarmaya devam edelim. Liseli ve üniversiteli gençlerimiz, kendimiz ve sevdiklerimiz için aşı olalım, aşı olmayan yakınlarımızı aşı olmaya davet edelim. Aşısını tamamlamayanlar, pandemi mücadelemizde bize destek olun. Bu virüsle mücadeleyi birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.