Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 31 bin 248 oldu (2) - Son Dakika

'ÇANKIRI MAVİ, ADIYAMAN SARI OLDU'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında Koronavirüs Risk Haritasında Çankırı'nın 'Mavi', Adıyaman'ın ise 'Sarı' kategoriye geçtiğini belirterek, "Mavi Çankırı: Her 4 kişiden 3'ümüz 2'nci doz aşımızı yaptırdık! İkinci doz aşı oranı yüzde 75'in altında olan bütün iller harekete geçmeli. Yüksek aşı oranıyla ortak hedef, toplum bağışıklığı! Adıyaman'dan beklenen gelişme! İkinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıktık. Hazır Sarıya geçmişken, oranı hızla yükseltelim" dedi.

'AŞI ORANI YÜKSELDİ, SOSYAL MESAFE AZALDI'

Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında vatandaşların hangi durumda endişe etmeleri, hangi durumda endişe etmemeleri gerektiğini de belirterek "Endişe etmeyin. Aşı oranımız yükseliyor, Maviye geçen illerimiz artıyor. Tam doz aşı, yakalanmanız durumunda, hastalığı hafif geçirmenizi sağlıyor. Endişe edin. Maske kullananlar azaldı, sosyal mesafeye hassasiyet zayıf. Aşıları henüz eksik olan çok sayıda insan var" ifadelerini kullandı.