Doç. Dr. Aşkın Doğan: Kansere karşı, kızlarınızı aşılatın - Son Dakika

JİNEKOLOG Doç. Dr. Aşkın Doğan, rahim ağzı (serviks) kanserlerinden aşıyla korunmanın mümkün olduğunu hatırlatarak kız çocuğu sahibi anne babalara seslendi. Kısaca HPV denilen 'Human Papilloma Virus'ünün neredeyse tüm serviks kanserlerinin en önemli nedeni olduğunu belirten Doç. Dr. Doğan, "Sağlıklı bir gelecek için kız çocuklarınızı aşılatın" dedi.

Covid-19 salgının aşıların önemini ve gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Aşkın Doğan aşıyla korunabilen kadın kanserlerine dikkati çekti. Doğan, serviks kanserinin az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda kansere bağlı ölümlerde ilk sıraya kadar çıkabildiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Rahim ağzı kanserlerinin en önemli nedeni 'Human Papilloma Virüsu'dur. Bu virüse maruz kalmayı kolaylaştırıcı nedenlere baktığımızda seksüel aktivitenin artık daha erken yaşlarda başlaması, birden fazla seksüel partnerin olması, seksüel temas ile geçirilen hastalıklara daha sık rastlanması, düşük sosyo ekonomik durum ve sigara kullanımı ön plana çıkmaktadır. Erken evre rahim ağzı kanserleri genelde belirti vermez. Hastalığın tanısı rutin jinekolojik muayene ve ardından yapılan biyopsi ile koyulur. Rutin tarama programlarıyla da hastalık daha çok başında yakalanabilir ve tedavi yoluna gidilir. Oysa günümüzde kişileri bu hastalıklardan aşıyla korumak mümkün. HPV'nin en çok kanser yapan tiplerine karşı geliştirilen ve koruyuculuğu yüksek olan aşılar mevcut. Önemli olan bu hastalığa karşı farkındalığı artırmak ve aşı konusunda anne ve babaların bilinçlenmesini sağlamak."

"AŞI EN ÖNEMLİ SEÇENEK"

Hastalıktan korunmanın en doğru ve kolay yolunun aşı olduğunun altını çizen Doç. Dr. Doğan, ebeveynleri uyardı ve aşılanma yaşı konusunda şu bilgileri verdi:

"Sadece aşılama ile Avusturalya'da popülasyonun yüzde 70'i aşılandığında kanser öncesi lezyonlarda yüzde 38 düşüş sağlanmıştır ki bu öngörü ile ileri evre kanserleri çok daha fazla engellediğini söyleyebiliriz. 9-15 yaş arası kız çocukları önerilen yaş grubu olsalar da ideal aşılanma yaşı 11-12'dir. 27 yaşından sonra rutin olarak önerilmemekle birlikte daha önceden düşük riske sahip olduğu düşünülüyorsa (daha önce seksüel deneyimi olmamış veya az sayıda partneri mevcutsa) ve sonraki hayatı HPV açısından risk içeriyorsa aşı önerilebilir. 13-26 yaş arası ise daha önce aşılanmamış ise veya aşı takvimi tamamlanmamış ise aşı bu yaş grubuna da önerilmektedir. Aşı yaş grubuna göre 15 yaş altındaki kişilere 2 üstündekilere ise 3 doz olacak şekilde planlanmaktadır. Bir diğer önemli husus ise sağlık çalışanları yaş sınırı gözetilmeksizin aşı programına dahil edilmelidir."