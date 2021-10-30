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Isparta Valisi Seymenoğlu "Isparta genelinde yaklaşık 2 bin 100 pozitif vaka var" - Son Dakika

Isparta Valisi Seymenoğlu "Isparta genelinde yaklaşık 2 bin 100 pozitif vaka var"

30.10.2021 17:11

Isparta Valisi Seymenoğlu "Isparta genelinde yaklaşık 2 bin 100 pozitif vaka var" Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte günlük vaka sayısını 100 ile 130 arasında olduğunu belirterek Isparta genelindeki vaka sayısını da yaklaşık 2 bin 100 olduğunu söyledi.

Isparta Valisi Seymenoğlu "Isparta genelinde yaklaşık 2 bin 100 pozitif vaka var"

ISPARTA - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte günlük vaka sayısını 100 ile 130 arasında olduğunu belirterek Isparta genelindeki vaka sayısını da yaklaşık 2 bin 100 olduğunu söyledi.

Isparta'nın Türkiye geneline göre çok kötü bir durumda olmadığını ancak bunun alınan kararların uygulanayacağı anlamına gelmedini söyleyen Vali Seymenoğlu, " Tedbirlerden vazgeçtiğimiz taktir de emin olabilirsiniz ki vaka sayılarımız hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Pandeminin ilk gününden itibaren vaka sayılarının önemli olmadığını belirtiyorum, önemli olan vatandaşlarımızın pandeminin ne olduğunun farkına varmış olması şükürler olsun Isparta olarak pandeminin farkındayız şu anda il genelimizde son 2 aydır bin 900 ve 2 bin 100 vaka arasında seyrediyor. Günlük vaka oranımızda 100 ile 130 arasında değişmektedir" ifadelerini kullandı.

Vali Seymenoğlu, salgın döneminde aşılamanın da önemine vurgu yaptı, aşısını olmayan ya da tamamlamayan vatandaşların aşı olmasını istedi.

Isparta Valisi Seymenoğlu Isparta genelinde yaklaşık 2 bin 100 pozitif vaka var
Isparta Valisi Seymenoğlu Isparta genelinde yaklaşık 2 bin 100 pozitif vaka var
Isparta Valisi Seymenoğlu Isparta genelinde yaklaşık 2 bin 100 pozitif vaka var
Isparta Valisi Seymenoğlu Isparta genelinde yaklaşık 2 bin 100 pozitif vaka var

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Isparta Valisi Seymenoğlu 'Isparta genelinde yaklaşık 2 bin 100 pozitif vaka var' - Son Dakika


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